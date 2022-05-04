https://ria.ru/20220504/trud-1786803025.html

Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян

Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян - РИА Новости, 04.05.2022

Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян

Порядка 1,5 миллионов россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:17

2022-05-04T14:17

2022-05-04T14:17

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

владимир путин

антон котяков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В целом, уважаемый Владимир Владимирович, мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 миллиардов рублей в федеральном бюджете", - сказал министр.

https://ria.ru/20220504/rabota-1786797633.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, антон котяков