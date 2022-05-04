https://ria.ru/20220504/trud-1786803025.html
Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян
Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян - РИА Новости, 04.05.2022
Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян
Порядка 1,5 миллионов россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:17
2022-05-04T14:17
2022-05-04T14:17
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
владимир путин
антон котяков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Порядка 1,5 миллионов россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 миллиардов рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."В целом, уважаемый Владимир Владимирович, мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 миллиардов рублей в федеральном бюджете", - сказал министр.
https://ria.ru/20220504/rabota-1786797633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), владимир путин, антон котяков
Программы по поддержке рынка труда охватят порядка 1,5 миллиона россиян
Глава Минтруда: программы по поддержке рынка труда охватят около 1,5 миллиона россиян