https://ria.ru/20220504/tanki-1786860540.html

Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией

Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией - РИА Новости, 04.05.2022

Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией

Сухопутные войска Финляндии опровергли сообщения о "переброске танков" к границе с Россией. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:14

2022-05-04T18:14

2022-05-04T18:15

финляндия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Сухопутные войска Финляндии опровергли сообщения о "переброске танков" к границе с Россией.Ранее в Telegram-каналах появилось видео пользователя из Тампере с железнодорожными составами, перевозящими военную технику якобы в сторону российской границы."В сети распространилось видео, на котором утверждается, что видна переброска танков к финским границам. Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякуля", - говорится в заявлении финских военных.Место учений находится в 80 километрах от города Тампере и в 66 километрах от Ботнического залива. Это район на противоположной от РФ стороне Финляндии, ближе к границе со Швецией.Учения Arrow 22 были внесены в план финского минобороны 14 октября 2021 года.

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

финляндия, россия, в мире