https://ria.ru/20220504/tanki-1786860540.html
Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией
Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией - РИА Новости, 04.05.2022
Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией
Сухопутные войска Финляндии опровергли сообщения о "переброске танков" к границе с Россией. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:14
2022-05-04T18:14
2022-05-04T18:15
финляндия
россия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Сухопутные войска Финляндии опровергли сообщения о "переброске танков" к границе с Россией.Ранее в Telegram-каналах появилось видео пользователя из Тампере с железнодорожными составами, перевозящими военную технику якобы в сторону российской границы."В сети распространилось видео, на котором утверждается, что видна переброска танков к финским границам. Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякуля", - говорится в заявлении финских военных.Место учений находится в 80 километрах от города Тампере и в 66 километрах от Ботнического залива. Это район на противоположной от РФ стороне Финляндии, ближе к границе со Швецией.Учения Arrow 22 были внесены в план финского минобороны 14 октября 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, в мире
18:14 04.05.2022 (обновлено: 18:15 04.05.2022)
Финляндия опровергла данные о "переброске танков" к границе с Россией
Военные Финляндии опровергли сообщения о "переброске танков" к границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Сухопутные войска Финляндии опровергли сообщения о "переброске танков" к границе с Россией.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео пользователя из Тампере с железнодорожными составами, перевозящими военную технику якобы в сторону российской границы.
"В сети распространилось видео, на котором утверждается, что видна переброска танков к финским границам. Заявление на видео не соответствует действительности. Перемещение техники связано с армейскими механизированными учениями Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякуля", - говорится в заявлении финских военных.
Место учений находится в 80 километрах от города Тампере и в 66 километрах от Ботнического залива. Это район на противоположной от РФ
стороне Финляндии
, ближе к границе со Швецией
.
Учения Arrow 22 были внесены в план финского минобороны 14 октября 2021 года.