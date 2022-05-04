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В Москве дали восемь лет колонии самозваному "президенту СССР" - РИА Новости, 04.05.2022
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В Москве дали восемь лет колонии самозваному "президенту СССР"
В Москве дали восемь лет колонии самозваному "президенту СССР" - РИА Новости, 04.05.2022
В Москве дали восемь лет колонии самозваному "президенту СССР"
Зеленоградский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего стоматолога, координировавшего деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:41
2022-05-04T15:43
россия
криминал
москва
зеленоград
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего стоматолога, координировавшего деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"* (СССР*), сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Анна Малиновская.Организация, также известная как "Домой в СССР"* и просто СССР*, до запрета располагала филиалами в нескольких десятках регионов России. Она объединяет сторонников теории заговора, согласно которой СССР де-юре продолжает существовать, а Российская Федерация юридически нелегитимна.В июле 2019 года Верховный суд Коми запретил "Союз"* на всей территории России, сочтя его деятельность экстремистской. После этого лидер организации Сергей Тараскин, провозгласивший себя "врио президента СССР", был задержан.Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". По данным следствия, мужчина координировал деятельность организации, разрабатывал и издавал "приказы и указы". Кроме того, фигурант вербовал новых участников и размещал в интернете пропагандистские ролики, в том числе со своим участием."Суд назначил наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда.Помимо этого, добавила она, суд дополнительно назначил ему ограничение свободы на полтора года после освобождения и на 3 года запретил заниматься организацией общественных объединений.*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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россия, криминал, москва, зеленоград
15:41 04.05.2022 (обновлено: 15:43 04.05.2022)
 
В Москве дали восемь лет колонии самозваному "президенту СССР"

Лидер экстремистской организации, не признававшей легитимность России, получил восемь лет

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды и юридическая литература
Статуя Фемиды и юридическая литература - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Зеленоградский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего стоматолога, координировавшего деятельность запрещенной в РФ экстремистской организации "Союз славянских сил Руси"* (СССР*), сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь суда Анна Малиновская.
Организация, также известная как "Домой в СССР"* и просто СССР*, до запрета располагала филиалами в нескольких десятках регионов России. Она объединяет сторонников теории заговора, согласно которой СССР де-юре продолжает существовать, а Российская Федерация юридически нелегитимна.
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В июле 2019 года Верховный суд Коми запретил "Союз"* на всей территории России, сочтя его деятельность экстремистской. После этого лидер организации Сергей Тараскин, провозгласивший себя "врио президента СССР", был задержан.
Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". По данным следствия, мужчина координировал деятельность организации, разрабатывал и издавал "приказы и указы". Кроме того, фигурант вербовал новых участников и размещал в интернете пропагандистские ролики, в том числе со своим участием.
"Суд назначил наказание в виде восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда.
Помимо этого, добавила она, суд дополнительно назначил ему ограничение свободы на полтора года после освобождения и на 3 года запретил заниматься организацией общественных объединений.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
 
РоссияКриминалМоскваЗеленоград
 
 
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