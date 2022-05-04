https://ria.ru/20220504/stavka-1786893189.html

Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем

Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем - РИА Новости, 04.05.2022

Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в будущем. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:29

2022-05-04T23:29

2022-05-04T23:29

экономика

джером пауэлл

сша

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТТОН, 4 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в будущем."Наши ожидания таковы, что мы будем повышать ставку на 50 базисных пунктов в ходе следующих двух заседаний", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания в среду.Пауэлл исключил повышение ставки на 75 пунктов."Исходя из того, что экономические и финансовые условия будут развиваться так, как мы ожидаем, мнение комитета (ФРС) таково, что дополнительные повышения на 50 базисных пунктов должны рассматриваться в ходе предстоящих двух заседаний", - пояснил он.Джером Пауэлл заявил в среду, что не ожидает рецессии в стране и прогнозирует уверенный рост американской экономики в текущем году."У нас сильная экономика, и ничто в ней не дает оснований полагать, что она близка к или подвержена рецессии", - сказал он.Он отметил, что в свете ряда событий на мировой арене экономики других стран демонстрируют менее уверенный рост. "Между тем, большинство аналитиков прогнозируют рост (экономики США) в течение этого года на уверенном уровне", - сказал Пауэлл.В среду ФРС повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ФРС внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохраняла этот показатель 15 заседаний подряд, а 16 марта 2022-го повысила до уровня 0,25-0,5%.

https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша