https://ria.ru/20220504/stavka-1786893189.html
Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем
Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем - РИА Новости, 04.05.2022
Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в будущем. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:29
2022-05-04T23:29
2022-05-04T23:29
экономика
джером пауэлл
сша
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТТОН, 4 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в будущем."Наши ожидания таковы, что мы будем повышать ставку на 50 базисных пунктов в ходе следующих двух заседаний", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания в среду.Пауэлл исключил повышение ставки на 75 пунктов."Исходя из того, что экономические и финансовые условия будут развиваться так, как мы ожидаем, мнение комитета (ФРС) таково, что дополнительные повышения на 50 базисных пунктов должны рассматриваться в ходе предстоящих двух заседаний", - пояснил он.Джером Пауэлл заявил в среду, что не ожидает рецессии в стране и прогнозирует уверенный рост американской экономики в текущем году."У нас сильная экономика, и ничто в ней не дает оснований полагать, что она близка к или подвержена рецессии", - сказал он.Он отметил, что в свете ряда событий на мировой арене экономики других стран демонстрируют менее уверенный рост. "Между тем, большинство аналитиков прогнозируют рост (экономики США) в течение этого года на уверенном уровне", - сказал Пауэлл.В среду ФРС повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ФРС внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохраняла этот показатель 15 заседаний подряд, а 16 марта 2022-го повысила до уровня 0,25-0,5%.
https://ria.ru/20220426/patrushev-1785594907.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, джером пауэлл, сша, федеральная резервная система сша
Глава ФРС допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем
Глава ФРС Пауэлл допустил повышение ставки на 50 базисных пунктов в будущем
ВАШИНГТТОН, 4 мая - РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл допустил возможность дальнейшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в будущем.
"Наши ожидания таковы, что мы будем повышать ставку на 50 базисных пунктов в ходе следующих двух заседаний", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания в среду.
Пауэлл исключил повышение ставки на 75 пунктов.
"Исходя из того, что экономические и финансовые условия будут развиваться так, как мы ожидаем, мнение комитета (ФРС
) таково, что дополнительные повышения на 50 базисных пунктов должны рассматриваться в ходе предстоящих двух заседаний", - пояснил он.
Джером Пауэлл
заявил в среду, что не ожидает рецессии в стране и прогнозирует уверенный рост американской экономики в текущем году.
"У нас сильная экономика, и ничто в ней не дает оснований полагать, что она близка к или подвержена рецессии", - сказал он.
Он отметил, что в свете ряда событий на мировой арене экономики других стран демонстрируют менее уверенный рост. "Между тем, большинство аналитиков прогнозируют рост (экономики США
) в течение этого года на уверенном уровне", - сказал Пауэлл.
В среду ФРС повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ФРС внепланово ее понизила до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохраняла этот показатель 15 заседаний подряд, а 16 марта 2022-го повысила до уровня 0,25-0,5%.