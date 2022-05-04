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ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых - РИА Новости, 04.05.2022
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ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых
ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых - РИА Новости, 04.05.2022
ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:05
2022-05-04T22:52
экономика
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе.Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года из-за пандемии коронавирса он внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель. 16 марта ФРС повысила ставку до уровня 0,25-0,5%.Также сообщается, что с июня ФРС будет сокращать активы на своем балансе - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения увеличатся вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что не ожидает рецессии в стране и прогнозирует уверенный рост американской экономики в текущем году.
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экономика, федеральная резервная система сша, сша
21:05 04.05.2022 (обновлено: 22:52 04.05.2022)
 
ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых

ФРС повысила базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых

© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
Федеральная резервная система (ФРС) США - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе.
Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года из-за пандемии коронавирса он внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель. 16 марта ФРС повысила ставку до уровня 0,25-0,5%.
Также сообщается, что с июня ФРС будет сокращать активы на своем балансе - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения увеличатся вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.
Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что не ожидает рецессии в стране и прогнозирует уверенный рост американской экономики в текущем году.
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