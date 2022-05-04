https://ria.ru/20220504/stavka-1786882961.html

ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых

ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых - РИА Новости, 04.05.2022

ФРС повысила базовую ставку до 0,75-1% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:05

2022-05-04T21:05

2022-05-04T22:52

экономика

федеральная резервная система сша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747250471_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7f790a61b4aeb1737911cb252ae52b27.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе.Регулятор повысил ставку второй раз подряд, а решение о ее повышении на 50 базисных пунктов было принято впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года из-за пандемии коронавирса он внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых, и с тех пор сохранял этот показатель. 16 марта ФРС повысила ставку до уровня 0,25-0,5%.Также сообщается, что с июня ФРС будет сокращать активы на своем балансе - первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 миллиардов из которых приходится на казначейские бумаги, 17,5 миллиарда - на ипотечные бумаги. Затем темпы сокращения увеличатся вдвое - до 95 миллиардов долларов в месяц.Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в среду, что не ожидает рецессии в стране и прогнозирует уверенный рост американской экономики в текущем году.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, федеральная резервная система сша, сша