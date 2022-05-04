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США положительно относятся к эвакуации с "Азовстали"

США положительно относятся к эвакуации с "Азовстали" - РИА Новости, 04.05.2022

США положительно относятся к эвакуации с "Азовстали"

США позитивно оценивают усилия по доставке гражданских лиц в безопасное место на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:58

2022-05-04T23:58

2022-05-04T23:58

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. США позитивно оценивают усилия по доставке гражданских лиц в безопасное место на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, комментируя эвакуацию мирных жителей с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе."Каждый раз, когда какое-то лицо может воспользоваться гуманитарным коридором или гуманитарной паузой, чтобы достичь безопасности, является положительным моментом", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга, комментируя ход эвакуации людей с территории "Азовстали".Между тем, по его словам, США хотели бы увидеть "более длительный по времени гуманитарный коридор и гуманитарный доступ". Прайс также традиционно обвинил Россию в том, что та, по мнению США, использует свою обеспокоенность гуманитарными вопросами в качестве предлога для возобновления обстрелов "осажденных районов, в том числе в Мариуполе".Вечером в среду межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил об открытии очередных гумкоридоров для эвакуации гражданских с "Азовстали" - 5, 6 и 7 мая с 8.00 до 18.00. В гумштабе уточнили, что в указанный период ВС РФ и формирования ДНР "в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях, как на территорию Российской Федерации, так и в подконтрольные киевским властям районы".При этом ранее представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.Ранее штаб также сообщал об эвакуации в Безыменное 101 человека с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что благодаря инициативе президента России Владимира Путина с территории "Азовстали" в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Все освобожденные были эвакуированы в Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и предложили медицинскую помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/koridor-1786885698.html

https://ria.ru/20220430/azovstal-1786305596.html

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в мире, владимир путин, россия, мариуполь, украина