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В сенате назвали США главным распространителем дезинформации
В сенате назвали США главным распространителем дезинформации - РИА Новости, 04.05.2022
В сенате назвали США главным распространителем дезинформации
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что правительство США - главный распространитель дезинформации в мировой истории. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T23:33
2022-05-04T23:33
2022-05-04T23:39
в мире
джордж буш (младший)
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что правительство США - главный распространитель дезинформации в мировой истории."Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США", - заявил Пол на слушаниях в сенате.Он раскритиковал присутствовавшего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, который не смог дать определение дезинформации. Пол привел несколько примеров, являющихся, по его оценке, дезинформацией со стороны правительства США, в том числе, заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке."Подумайте обо всех несогласиях, которые были у нас в стране за последние 50 лет. Мы разрешили их спорами, без участия государственных арбитров. Я не хочу ограничений, я не хочу вашего участия в слове", - подчеркнул Пол, обращаясь к Майоркасу."Думаете, американцы такие глупые, что нуждаются в вас, говорящих, что есть правда?" - обратился к министру сенатор.Специально созданное управление по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США возглавит Нина Янкович, сообщалось ранее. В американских СМИ новое управление уже назвали "министерством правды".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джордж буш (младший), сша, ирак, министерство внутренней безопасности сша
23:33 04.05.2022 (обновлено: 23:39 04.05.2022)
В сенате назвали США главным распространителем дезинформации
Сенатор Рэнд Пол заявил, что США — главный распространитель дезинформации в истории
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что правительство США - главный распространитель дезинформации в мировой истории.
"Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США", - заявил Пол на слушаниях в сенате.
Он раскритиковал присутствовавшего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, который не смог дать определение дезинформации. Пол привел несколько примеров, являющихся, по его оценке, дезинформацией со стороны правительства США
, в том числе, заявления администрации Джорджа Буша
об оружии массового уничтожения в Ираке
.
"Подумайте обо всех несогласиях, которые были у нас в стране за последние 50 лет. Мы разрешили их спорами, без участия государственных арбитров. Я не хочу ограничений, я не хочу вашего участия в слове", - подчеркнул Пол, обращаясь к Майоркасу.
"Думаете, американцы такие глупые, что нуждаются в вас, говорящих, что есть правда?" - обратился к министру сенатор.
Специально созданное управление по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США
возглавит Нина Янкович, сообщалось ранее. В американских СМИ новое управление уже назвали "министерством правды".