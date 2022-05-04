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В сенате назвали США главным распространителем дезинформации

В сенате назвали США главным распространителем дезинформации - РИА Новости, 04.05.2022

В сенате назвали США главным распространителем дезинформации

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что правительство США - главный распространитель дезинформации в мировой истории. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:33

2022-05-04T23:33

2022-05-04T23:39

в мире

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сша

ирак

министерство внутренней безопасности сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что правительство США - главный распространитель дезинформации в мировой истории."Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США", - заявил Пол на слушаниях в сенате.Он раскритиковал присутствовавшего министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, который не смог дать определение дезинформации. Пол привел несколько примеров, являющихся, по его оценке, дезинформацией со стороны правительства США, в том числе, заявления администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке."Подумайте обо всех несогласиях, которые были у нас в стране за последние 50 лет. Мы разрешили их спорами, без участия государственных арбитров. Я не хочу ограничений, я не хочу вашего участия в слове", - подчеркнул Пол, обращаясь к Майоркасу."Думаете, американцы такие глупые, что нуждаются в вас, говорящих, что есть правда?" - обратился к министру сенатор.Специально созданное управление по борьбе с дезинформацией в составе министерства внутренней безопасности США возглавит Нина Янкович, сообщалось ранее. В американских СМИ новое управление уже назвали "министерством правды".

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784976903.html

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