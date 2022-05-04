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США все еще сомневаются, удастся ли восстановить сделку по иранскому атому

США все еще сомневаются, удастся ли восстановить сделку по иранскому атому - РИА Новости, 04.05.2022

США все еще сомневаются, удастся ли восстановить сделку по иранскому атому

Участники переговоров в Вене за последние месяцы сумели достичь значительного прогресса, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T23:25

2022-05-04T23:25

2022-05-04T23:25

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Участники переговоров в Вене за последние месяцы сумели достичь значительного прогресса, однако до сих пор нет уверенности, удастся ли сторонам восстановить сделку по ядерной программе Ирана, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Стороны достигли значительного прогресса за последние месяцы. Разумеется, пока нам не удалось достичь какого-то соглашения, и до сих пор нет уверенности в том, что такое соглашение вообще будет достигнуто", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что за ядерная программа Ирана за последнее время достигла значительного прогресса, что является "неприемлемым" для США.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220305/iran-1776847174.html

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