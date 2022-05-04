https://ria.ru/20220504/ssha-1786870368.html
Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике
Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике - РИА Новости, 04.05.2022
Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике
Президент США Джо Байден нашел новых виноватых в экономических проблемах в стране, обрушившись на республиканцев. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:14
2022-05-04T19:14
2022-05-04T19:14
в мире
цены на нефть
дональд трамп
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784785599_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7cba4720764bb2577cc5675e0854c35c.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден нашел новых виноватых в экономических проблемах в стране, обрушившись на республиканцев."Я не хочу, чтобы республиканцы говорили о дефиците в рамках своей "ультра-MAGA" повестки. Я хочу слышать о честности, порядочности, о помощи обычным людям", - заявил Байден в Белом доме.Движение MAGA (Make America Great Again) связывают с Трампом.Как заявил американский президент, дефицит рос при бывшем президенте США Дональде Трампе ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. При республиканской администрации миллиарды были украдены из фондов поддержки предпринимателей в пандемию, указал Байден. Как заявил президент США, сокращение дефицита – один из путей снижения инфляции. Он подчеркнул, что ультра-MAGA повестка экстремальна и приведет к повышению налогов для многих американских семей.По словам Байдена, десятилетиями неудачу терпит экономика, рассчитанная на обогащение состоятельных и следующее за этим улучшение положения беднейших. Как заявил он, улучшение положения беднейших слоев всегда вызывает такой же эффект для богатейших."Настало время для роста экономики снизу", - подчеркнул президент США.Ранее Байден называл спецоперацию России на Украине причиной рекордной инфляции в США. После первым номером в список причин экономических проблем президент США добавил пандемию.
https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/bayden-1786828562.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784785599_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_5854db8fea0d06eb6fb36eb9f34ec247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, дональд трамп, сша, россия, украина
Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике
Президент США Байден обрушился на сторонников Трампа за проблем в экономике
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден нашел новых виноватых в экономических проблемах в стране, обрушившись на республиканцев.
"Я не хочу, чтобы республиканцы говорили о дефиците в рамках своей "ультра-MAGA" повестки. Я хочу слышать о честности, порядочности, о помощи обычным людям", - заявил Байден в Белом доме.
Движение MAGA (Make America Great Again) связывают с Трампом.
Как заявил американский президент, дефицит рос при бывшем президенте США Дональде Трампе
ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. При республиканской администрации миллиарды были украдены из фондов поддержки предпринимателей в пандемию, указал Байден. Как заявил президент США, сокращение дефицита – один из путей снижения инфляции. Он подчеркнул, что ультра-MAGA повестка экстремальна и приведет к повышению налогов для многих американских семей.
По словам Байдена, десятилетиями неудачу терпит экономика, рассчитанная на обогащение состоятельных и следующее за этим улучшение положения беднейших. Как заявил он, улучшение положения беднейших слоев всегда вызывает такой же эффект для богатейших.
"Настало время для роста экономики снизу", - подчеркнул президент США.
Ранее Байден называл спецоперацию России
на Украине
причиной рекордной инфляции в США. После первым номером в список причин экономических проблем президент США добавил пандемию.