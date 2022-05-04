https://ria.ru/20220504/ssha-1786870368.html

Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике

Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике - РИА Новости, 04.05.2022

Байден обрушился на сторонников Трампа из-за проблем в экономике

Президент США Джо Байден нашел новых виноватых в экономических проблемах в стране, обрушившись на республиканцев. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:14

2022-05-04T19:14

2022-05-04T19:14

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден нашел новых виноватых в экономических проблемах в стране, обрушившись на республиканцев."Я не хочу, чтобы республиканцы говорили о дефиците в рамках своей "ультра-MAGA" повестки. Я хочу слышать о честности, порядочности, о помощи обычным людям", - заявил Байден в Белом доме.Движение MAGA (Make America Great Again) связывают с Трампом.Как заявил американский президент, дефицит рос при бывшем президенте США Дональде Трампе ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. При республиканской администрации миллиарды были украдены из фондов поддержки предпринимателей в пандемию, указал Байден. Как заявил президент США, сокращение дефицита – один из путей снижения инфляции. Он подчеркнул, что ультра-MAGA повестка экстремальна и приведет к повышению налогов для многих американских семей.По словам Байдена, десятилетиями неудачу терпит экономика, рассчитанная на обогащение состоятельных и следующее за этим улучшение положения беднейших. Как заявил он, улучшение положения беднейших слоев всегда вызывает такой же эффект для богатейших."Настало время для роста экономики снизу", - подчеркнул президент США.Ранее Байден называл спецоперацию России на Украине причиной рекордной инфляции в США. После первым номером в список причин экономических проблем президент США добавил пандемию.

https://ria.ru/20220429/demokratiya-1786017386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/bayden-1786828562.html

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в мире, цены на нефть, дональд трамп, сша, россия, украина