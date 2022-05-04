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Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ

Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022

Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ

Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T18:21

2022-05-04T18:21

2022-05-04T18:21

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сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт."С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тысячи солдат вооруженных сил Украины из 17 разных батальонов, 11 разных бригад", - заявил Хилберт на брифинге Пентагона.Он отметил, что США участвовали в обучении украинцев с 2015 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/ssha-1778435127.html

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в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша