Рейтинг@Mail.ru
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/ssha-1786862414.html
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ
Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:21
2022-05-04T18:21
в мире
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт."С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тысячи солдат вооруженных сил Украины из 17 разных батальонов, 11 разных бригад", - заявил Хилберт на брифинге Пентагона.Он отметил, что США участвовали в обучении украинцев с 2015 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/ssha-1778435127.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
18:21 04.05.2022
 
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ

Генерал Хилберт: с 2015 года США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт.
"С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тысячи солдат вооруженных сил Украины из 17 разных батальонов, 11 разных бригад", - заявил Хилберт на брифинге Пентагона.
Он отметил, что США участвовали в обучении украинцев с 2015 года.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 13:30В мире
Несостоявшийся наемник из США рассказал о нравах националистов
 
В миреСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала