https://ria.ru/20220504/ssha-1786862414.html
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 04.05.2022
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ
Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T18:21
2022-05-04T18:21
2022-05-04T18:21
в мире
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_62c783a52a7510682da8b3c1c95916c3.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Военные США обучили более 23 тысячи украинских солдат с 2015 года, сообщил американский генерал Джозеф Хилберт."С начала этой миссии и до января 2022 года мы обучили всего более 23 тысячи солдат вооруженных сил Украины из 17 разных батальонов, 11 разных бригад", - заявил Хилберт на брифинге Пентагона.Он отметил, что США участвовали в обучении украинцев с 2015 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220316/ssha-1778435127.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108436_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_8170772deab96aba28d4024f3958f43c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Американский генерал заявил, что США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ
Генерал Хилберт: с 2015 года США обучили более 23 тысяч солдат ВСУ