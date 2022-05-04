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Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill - РИА Новости, 04.05.2022
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Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill
Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill - РИА Новости, 04.05.2022
Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill
Экономический курс Джо Байдена спровоцировал рост уровня бедности и ускорение темпов инфляции в США, сообщает американская газета The Hill. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:04
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цены на нефть
сша
россия
в мире
экономика
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экономический курс Джо Байдена спровоцировал рост уровня бедности и ускорение темпов инфляции в США, сообщает американская газета The Hill.В Соединенных Штатах также наблюдается рост инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию."Несмотря на это, администрация Байдена потребовала еще больших государственных расходов и ввела высокие налоги на бизнес", — отмечает редакция.Как показал опрос сайта политических новостей Real Clear Politics, только 38% американцев одобряют экономическую политику нынешнего президента США.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, что привело к их резкому подорожанию. Помимо этого, в Соединенных Штатах зафиксировали рост цен на продукты питания. По данным местного Минтруда, к концу марта их стоимость увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.
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цены на нефть, сша, россия, в мире, экономика, санкции в отношении россии
12:04 04.05.2022 (обновлено: 13:14 04.05.2022)
 
Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill

The Hill: американцы беднеют из-за экономической политики президента США Байдена

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экономический курс Джо Байдена спровоцировал рост уровня бедности и ускорение темпов инфляции в США, сообщает американская газета The Hill.
"Фондовые рынки продолжают лететь вниз, что обходится гражданам в триллионы долларов. Цены на жилье, скорее всего, постигнет та же участь", — говорится в публикации.
В Соединенных Штатах также наблюдается рост инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию.
"Несмотря на это, администрация Байдена потребовала еще больших государственных расходов и ввела высокие налоги на бизнес", — отмечает редакция.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
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Как показал опрос сайта политических новостей Real Clear Politics, только 38% американцев одобряют экономическую политику нынешнего президента США.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, что привело к их резкому подорожанию. Помимо этого, в Соединенных Штатах зафиксировали рост цен на продукты питания. По данным местного Минтруда, к концу марта их стоимость увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.
 
Цены на нефтьСШАРоссияВ миреЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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