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Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill

Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill - РИА Новости, 04.05.2022

Американцы беднеют из-за политики Байдена, пишет The Hill

Экономический курс Джо Байдена спровоцировал рост уровня бедности и ускорение темпов инфляции в США, сообщает американская газета The Hill. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:04

2022-05-04T12:04

2022-05-04T13:14

цены на нефть

сша

россия

в мире

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Экономический курс Джо Байдена спровоцировал рост уровня бедности и ускорение темпов инфляции в США, сообщает американская газета The Hill.В Соединенных Штатах также наблюдается рост инфляции, которую невозможно взять под контроль, не погрузив экономику страны в рецессию."Несмотря на это, администрация Байдена потребовала еще больших государственных расходов и ввела высокие налоги на бизнес", — отмечает редакция.Как показал опрос сайта политических новостей Real Clear Politics, только 38% американцев одобряют экономическую политику нынешнего президента США.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Байден ввел запрет на поставки российских энергоносителей, что привело к их резкому подорожанию. Помимо этого, в Соединенных Штатах зафиксировали рост цен на продукты питания. По данным местного Минтруда, к концу марта их стоимость увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По мнению главы Белого дома, это произошло якобы по вине России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220503/kritika-1786692600.html

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, сша, россия, в мире, экономика, санкции в отношении россии