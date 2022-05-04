20:12 04.05.2022 (обновлено: 23:19 04.05.2022)
Российские войска уничтожили пять артиллерийских батарей ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских артиллерийских батарей
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские ВКС за сутки поразили 97 районов сосредоточения живой силы ВСУ и нацбатальонов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожены четыре артиллерийские батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населенного пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США", — сказал он.
Кроме того, отметил Конашенков, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения войск. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.
Помимо этого, ракетными войсками и артиллерий наносились удары по 83 районам скопления живой силы противника, уничтожена батарея РСЗО БМ-21 "Град".
За день системам ПВО удалось сбить шесть БПЛА и два наряда систем залпового огня.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
25 апреля, 08:00Запад очень напуган: Россия побеждает