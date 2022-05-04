https://ria.ru/20220504/spetsoperatsiya-1786870723.html

Эксперт: спецоперация на Украине позволила избежать более крупных потерь

Эксперт: спецоперация на Украине позволила избежать более крупных потерь - РИА Новости, 04.05.2022

Эксперт: спецоперация на Украине позволила избежать более крупных потерь

Начатая Россией 24 февраля специальная военная операция на Украине позволила избежать более крупных разрушений и потерь, заявил РИА Новости известный турецкий... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:17

2022-05-04T19:17

2022-05-04T19:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Начатая Россией 24 февраля специальная военная операция на Украине позволила избежать более крупных разрушений и потерь, заявил РИА Новости известный турецкий историк Мехмет Перинчек.На днях по приглашению Минобороны РФ он побывал районе спецоперации.Он сообщил, что посетил, в частности, Мариуполь, Бердянск, Донецк и Мелитополь."Местные жители рассказывают страшные вещи о действиях неонацистов, об "азовцах" (против которых в России возбуждены уголовные дела), которые использовали их как живой щит. Неонацисты разбомбили дома гражданских людей, чтобы свалить вину на русских, обвинить в убийстве детей именно российскую армию. Многие рассказывают, что удары по Мариуполю наносились еще до того, как в город вошли русские солдаты", – отметил Перинчек.По его словам, информация в западной пропаганде сильно отличается от реальной картины на Украине, в ДНР и ЛНР."Сегодня жизнь в Мариуполе постепенно восстанавливается. Дети, старики имеют возможность спокойно гулять по улицам города. Самое главное, что я смог понять, – это то, что практически все жители Донбасса не желают связывать свое будущее с Киевом, тогда как западные СМИ пишут обратное", – подчеркнул историк.В этой связи он напомнил события недавнего прошлого в Иране и Ираке."Разговоры о некоем оружии массового уничтожения в этих странах в итоге оказались не более чем фальсификацией. Сегодня практически то же самое происходит на Украине. Будучи в Запорожье, мы побывали на местной АЭС. Если бы то, что пишут западные СМИ – якобы там имеется мощная радиация, – было правдой, то мы давно бы умерли. Станция работала в штатном режиме. Российские силы даже не сменили местное руководство объекта", – сказал Перинчек.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр