Эксперт: спецоперация на Украине позволила избежать более крупных потерь
Турецкий историк Перинчек: спецоперация на Украине позволила избежать более крупных потерь
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Начатая Россией 24 февраля специальная военная операция на Украине позволила избежать более крупных разрушений и потерь, заявил РИА Новости известный турецкий историк Мехмет Перинчек.
На днях по приглашению Минобороны РФ он побывал районе спецоперации.
"Если раньше я был в некоторых сомнениях, то сейчас могу с уверенностью заявить: не начни Россия спецоперацию на Украине – произошел бы более серьезный вооруженный конфликт, разрушений и жертв среди мирного населения украинских городов было бы в разы больше. Киев хотел использовать эти районы как плацдарм против России. В этом случае пострадали бы не только украинские, но и многие российские города, расположенные вблизи границы с Украиной. Они превратились бы в руины", – сказал историк.
Он сообщил, что посетил, в частности, Мариуполь, Бердянск, Донецк и Мелитополь.
"Местные жители рассказывают страшные вещи о действиях неонацистов, об "азовцах" (против которых в России возбуждены уголовные дела), которые использовали их как живой щит. Неонацисты разбомбили дома гражданских людей, чтобы свалить вину на русских, обвинить в убийстве детей именно российскую армию. Многие рассказывают, что удары по Мариуполю наносились еще до того, как в город вошли русские солдаты", – отметил Перинчек.
"Сегодня жизнь в Мариуполе постепенно восстанавливается. Дети, старики имеют возможность спокойно гулять по улицам города. Самое главное, что я смог понять, – это то, что практически все жители Донбасса не желают связывать свое будущее с Киевом, тогда как западные СМИ пишут обратное", – подчеркнул историк.
"Разговоры о некоем оружии массового уничтожения в этих странах в итоге оказались не более чем фальсификацией. Сегодня практически то же самое происходит на Украине. Будучи в Запорожье, мы побывали на местной АЭС. Если бы то, что пишут западные СМИ – якобы там имеется мощная радиация, – было правдой, то мы давно бы умерли. Станция работала в штатном режиме. Российские силы даже не сменили местное руководство объекта", – сказал Перинчек.