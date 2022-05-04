https://ria.ru/20220504/sotsseti-1786890397.html
Полянский: соцсети перестали скрывать свою политическую ангажированность
Полянский: соцсети перестали скрывать свою политическую ангажированность - РИА Новости, 04.05.2022
Полянский: соцсети перестали скрывать свою политическую ангажированность
Цифровые платформы перестали скрывать свою политическую ангажированность и блокируют любые аккаунты, которые не вписываются в их повестку, заявил на заседании... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:33
2022-05-04T22:33
2022-05-04T22:33
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ООН, 4 мая – РИА Новости. Цифровые платформы перестали скрывать свою политическую ангажированность и блокируют любые аккаунты, которые не вписываются в их повестку, заявил на заседании комитета ООН по информации первый зампостпреда России Дмитрий Полянский."Вынуждены констатировать, что она вышла на качественно новый уровень. Цифровые платформы окончательно перестали камуфлировать свою политическую ангажированность и приступили к веерным блокировкам любых аккаунтов, чей контент не вписывается в их ультимативную повестку", - добавил дипломат.По его словам, корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) "пошла еще дальше, эксплицитно разрешив человеконенавистническую риторику и призывы к насилию по отношению к россиянам и русским на своих ресурсах, за что была признана экстремистской в России".По его словам, предвзятость онлайн-гигантов является серьезным и усугубляющимся вызовом международному сообществу, требующим коллективного ответа.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, в мире, дмитрий полянский, оон
Полянский: соцсети перестали скрывать свою политическую ангажированность
Дипломат Полянский: социальные сети перестали скрывать свою политическую ангажированность
ООН, 4 мая – РИА Новости. Цифровые платформы перестали скрывать свою политическую ангажированность и блокируют любые аккаунты, которые не вписываются в их повестку, заявил на заседании комитета ООН по информации первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
"Не первый год мы привлекаем внимание к проблеме цензуры информационного пространства со стороны онлайн-посредников, в первую очередь ИТ-гигантов, занимающих монопольные позиции в сфере социальных сетей и видеохостингов", - сказал он.
"Вынуждены констатировать, что она вышла на качественно новый уровень. Цифровые платформы окончательно перестали камуфлировать свою политическую ангажированность и приступили к веерным блокировкам любых аккаунтов, чей контент не вписывается в их ультимативную повестку", - добавил дипломат.
По его словам, корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России
как экстремистская) "пошла еще дальше, эксплицитно разрешив человеконенавистническую риторику и призывы к насилию по отношению к россиянам и русским на своих ресурсах, за что была признана экстремистской в России".
По его словам, предвзятость онлайн-гигантов является серьезным и усугубляющимся вызовом международному сообществу, требующим коллективного ответа.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская