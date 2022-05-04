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Фильм Паоло Соррентино выиграл четыре итальянских "Оскара" - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220504/sorrentino-1786781386.html
Фильм Паоло Соррентино выиграл четыре итальянских "Оскара"
Фильм Паоло Соррентино выиграл четыре итальянских "Оскара" - РИА Новости, 04.05.2022
Фильм Паоло Соррентино выиграл четыре итальянских "Оскара"
Фильм Паоло Соррентино "Рука Бога" получил четыре премии "Давид ди Донателло", сообщает Deadline. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:54
2022-05-04T13:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
паоло соррентино
неаполь
италия
диего марадона
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Фильм Паоло Соррентино "Рука Бога" получил четыре премии "Давид ди Донателло", сообщает Deadline.Награды были вручены за лучшие фильм, режиссуру, операторскую работу, также Тереза Сапонанджело победила в номинации "лучшая актриса второго плана". Соррентино считает, что это его самая личная картина. События в ней разворачиваются в 1980-х года. Рассказывается о юноше из Неаполя, чья жизнь резко меняется, когда в город приезжает легендарный футболист Диего Марадона. Фильм получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля. Также Италия выдвигала проект на "Оскар". Соррентино — один из самых известных современных итальянских режиссеров. Его лента 2013 года "Великая красота" была удостоена таких премий, как "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Он снял сериалы "Молодой Папа" и "Новый Папа", а также фильмы "Молодость", "Лоро" и другие."Давид ди Донателло" называют итальянским "Оскаром". Премия вручается с 1956 года итальянской Академией кинематографии.
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новости культуры, кино и сериалы, паоло соррентино, неаполь, италия, диего марадона
13:54 04.05.2022
 
Фильм Паоло Соррентино выиграл четыре итальянских "Оскара"

Фильм Паоло Соррентино "Рука Бога" получил четыре премии "Давид ди Донателло"

© @Netflix Russia/YouTubeКадр тизер-трейлера фильма "Рука Бога"
Кадр тизер-трейлера фильма Рука Бога
© @Netflix Russia/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Фильм Паоло Соррентино "Рука Бога" получил четыре премии "Давид ди Донателло", сообщает Deadline.
Награды были вручены за лучшие фильм, режиссуру, операторскую работу, также Тереза Сапонанджело победила в номинации "лучшая актриса второго плана".
Соррентино считает, что это его самая личная картина. События в ней разворачиваются в 1980-х года. Рассказывается о юноше из Неаполя, чья жизнь резко меняется, когда в город приезжает легендарный футболист Диего Марадона.
Фильм получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля. Также Италия выдвигала проект на "Оскар".
Соррентино — один из самых известных современных итальянских режиссеров. Его лента 2013 года "Великая красота" была удостоена таких премий, как "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA. Он снял сериалы "Молодой Папа" и "Новый Папа", а также фильмы "Молодость", "Лоро" и другие.
"Давид ди Донателло" называют итальянским "Оскаром". Премия вручается с 1956 года итальянской Академией кинематографии.
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КультураНовости культурыКино и сериалыПаоло СоррентиноНеапольИталияДиего Марадона
 
 
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