Фильм "Рука Бога" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм "Рука Бога" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 11.09.2021

Фильм "Рука Бога" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля

Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T21:17

2021-09-11T21:17

2021-09-11T22:59

РИМ, 11 сен - РИА Новости. Жюри 78-го Венецианского кинофестиваля назвало обладателей премий.Гран-при жюри кинофестиваля получила автобиографическая "Рука Бога" итальянца Паоло Соррентино. Обладателем "Серебряного льва" за лучшую режиссуру стала Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки" (The Power of the Dog).

