https://ria.ru/20220504/snb-1786808582.html

В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента

В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента - РИА Новости, 04.05.2022

В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента

Служба национальной безопасности Армении заявила, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:31

2022-05-04T14:31

2022-05-04T15:00

в мире

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента."Получены достоверные оперативные данные о том, что организаторы собраний хотят спровоцировать противоправные действия и подтолкнуть участников акций на захват здания парламента во время очередной сессии, принудить к совершению какого-либо действия и тем самым дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в заявлении на сайте СНБ.Спецслужба призвала организаторов и участников протестов не совершать незаконных действий, а граждан - не поддаваться на провокации.Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя заявление СНБ, заявил РИА Новости, что "в Армении есть один провокатор - это (премьер - ред.) Никол Пашинян". "Следовательно, считаю, что политическая власть должна учесть это заявление СНБ и избегать незаконных, противоправных действий", - сказал Абрамян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/miting-1786514936.html

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в мире, никол пашинян, армения