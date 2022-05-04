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В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента - РИА Новости, 04.05.2022
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В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента
В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента - РИА Новости, 04.05.2022
В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента
Служба национальной безопасности Армении заявила, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:31
2022-05-04T15:00
в мире
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента."Получены достоверные оперативные данные о том, что организаторы собраний хотят спровоцировать противоправные действия и подтолкнуть участников акций на захват здания парламента во время очередной сессии, принудить к совершению какого-либо действия и тем самым дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в заявлении на сайте СНБ.Спецслужба призвала организаторов и участников протестов не совершать незаконных действий, а граждан - не поддаваться на провокации.Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя заявление СНБ, заявил РИА Новости, что "в Армении есть один провокатор - это (премьер - ред.) Никол Пашинян". "Следовательно, считаю, что политическая власть должна учесть это заявление СНБ и избегать незаконных, противоправных действий", - сказал Абрамян.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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в мире, никол пашинян, армения
14:31 04.05.2022 (обновлено: 15:00 04.05.2022)
 
В Армении заявили, что протестующие хотят спровоцировать захват парламента

СНБ Армении: организаторы протестов в Ереване намерены спровоцировать захват парламента.

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване. 4 мая 2022
Митинг оппозиции в Ереване. 4 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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Митинг оппозиции в Ереване. 4 мая 2022
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 мая - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении заявила, что организаторы акций протеста в Ереване намерены спровоцировать сторонников на захват парламента.
"Получены достоверные оперативные данные о том, что организаторы собраний хотят спровоцировать противоправные действия и подтолкнуть участников акций на захват здания парламента во время очередной сессии, принудить к совершению какого-либо действия и тем самым дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в заявлении на сайте СНБ.
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:24В мире
Полиция Армении начала задерживать перекрывших улицы в центре Еревана
Спецслужба призвала организаторов и участников протестов не совершать незаконных действий, а граждан - не поддаваться на провокации.
Депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян, комментируя заявление СНБ, заявил РИА Новости, что "в Армении есть один провокатор - это (премьер - ред.) Никол Пашинян". "Следовательно, считаю, что политическая власть должна учесть это заявление СНБ и избегать незаконных, противоправных действий", - сказал Абрамян.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
 
В миреНикол ПашинянАрмения
 
 
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