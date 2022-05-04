https://ria.ru/20220504/slukhi-1786785066.html
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью - РИА Новости, 04.05.2022
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:26
2022-05-04T13:26
2022-05-04T15:24
день победы
обострение ситуации в днр и лнр
россия
общество
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию.На прошлой неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, основные задачи первого этапа выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, россия, общество, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:26 04.05.2022 (обновлено: 15:24 04.05.2022)
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью
Пресс-секретарь Путина Песков назвал слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию.
"Это неправда, это чушь", — заверил чиновник.
На прошлой неделе министр обороны Великобритании
в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин
якобы планирует объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.
Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, основные задачи первого этапа выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.