https://ria.ru/20220504/slukhi-1786785066.html

В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью

В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью - РИА Новости, 04.05.2022

В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:26

2022-05-04T13:26

2022-05-04T15:24

день победы

обострение ситуации в днр и лнр

россия

общество

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию.На прошлой неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, основные задачи первого этапа выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220501/mir-1786362480.html

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Кирилл Волков

день победы, россия, общество, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр