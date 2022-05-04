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В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/slukhi-1786785066.html
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью - РИА Новости, 04.05.2022
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:26
2022-05-04T15:24
день победы
обострение ситуации в днр и лнр
россия
общество
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию.На прошлой неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, основные задачи первого этапа выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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день победы, россия, общество, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
13:26 04.05.2022 (обновлено: 15:24 04.05.2022)
 
В Кремле назвали слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью

Пресс-секретарь Путина Песков назвал слухи об объявлении мобилизации 9 мая чушью

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не доверять сообщениям западных изданий о том, что в России девятого мая могут объявить всеобщую мобилизацию.

"Это неправда, это чушь", — заверил чиновник.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что Владимир Путин якобы планирует объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы. Позднее похожую информацию распространили британская газета Daily Mail и американский телеканал CNN.
Вместе с тем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подчеркивал, что в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.
Поврежденные экспонаты на открытой территории во дворе Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 08:00
Во время войны надо думать о мире
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, основные задачи первого этапа выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДень ПобедыРоссияОбществоДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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