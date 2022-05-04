https://ria.ru/20220504/serbiya-1786882779.html

Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но к санкциям относится по-другому

Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но к санкциям относится по-другому - РИА Новости, 04.05.2022

Вучич: Сербия находится на пути в ЕС, но к санкциям относится по-другому

Белград твердо стоит на пути в Евросоюз, но к санкциям, которые сам терпел 10 лет, относится не так, как другие, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:04

2022-05-04T21:04

2022-05-04T21:04

в мире

олаф шольц

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БЕЛГРАД, 4 мая – РИА Новости. Белград твердо стоит на пути в Евросоюз, но к санкциям, которые сам терпел 10 лет, относится не так, как другие, заявил президент Сербии Александр Вучич.Он находится с визитом в Германии, где провел встречу с канцлером Олафом Шольцем. Журналисты спросили сербского лидера на пресс-конференции о том, почему Сербия до сих пор не поддержала санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине."По вопросу правовой и политической природы конфликта мы высказались недвусмысленно и четко. И если хотите, чтобы я был совсем открыт, то лишь высказывание позиции Сербии было неожиданным или частично ожидаемым, в отличие от всех остальных", - сказал Вучич."С другой стороны, вы знаете, что мы не открыли еще главу 31 (переговорной платформы о вступлении в ЕС – ред.), и как тот, кто находится на пути к Евросоюзу, обязаны постепенно согласовываться со всеми решениями ЕС. Я сегодня выслушал канцлера Шольца, он был ясен и очень четко озвучил позицию и требования Германии, и это все, что я могу сейчас сказать", - добавил он.Сербский лидер напомнил, что его страна после распада Югославии и военных конфликтов на ее территории была под санкциями целое десятилетие."У нас другие эмоции по отношению к санкциям, чем у большинства других", – отметил Вучич."Во всяком случае, Сербия хорошо поняла послание Германии и всех остальных, и об этом я основательно и детально говорил с канцлером Шольцем. Нет никаких сомнений в том, что выбор Сербии – быть на европейском пути, и Сербия будет твердо привержена этому пути. Вне зависимости от того, что сейчас опросы в Сербии показывают, что он не самый популярный, руководство Сербии полностью поддержит этот путь в будущем", - подчеркнул Вучич.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в СПЧ. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ.В обращении к соотечественникам 2 марта Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали четыре из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220503/gaz-1786642124.html

https://ria.ru/20220501/serbiya-1786452276.html

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в мире, олаф шольц, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сербия, россия, украина, евросоюз, оон, генеральная ассамблея оон