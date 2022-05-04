https://ria.ru/20220504/sapega-1786749059.html

Приговор россиянке Сапеге огласят в Белоруссии 6 мая

Приговор россиянке Сапеге огласят в Белоруссии 6 мая - РИА Новости, 04.05.2022

Приговор россиянке Сапеге огласят в Белоруссии 6 мая

Гродненский областной суд огласит приговор по уголовному делу против россиянки Софьи Сапеги 6 мая, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель суда... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:39

2022-05-04T11:39

2022-05-04T12:30

софия сапега

происшествия

белоруссия

россия

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Гродненский областной суд огласит приговор по уголовному делу против россиянки Софьи Сапеги 6 мая, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель суда Павел Варейко."Приговор будет оглашен 6 мая", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что резолютивная часть решения суда будет оглашена в открытом режиме, хотя судебный процесс шел в закрытом формате.Судебный процесс над гражданкой России Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущения распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым. Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда. Гродненский областной суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, далее процесс проходил за закрытыми дверями.Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре.Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

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https://ria.ru/20211222/kgb-1765002294.html

https://ria.ru/20220125/ryanair-1769524041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

софия сапега, происшествия, белоруссия, россия, задержание основателя telegram-канала nexta