11:39 04.05.2022 (обновлено: 12:30 04.05.2022)
Приговор россиянке Сапеге огласят в Белоруссии 6 мая
Приговор россиянке Сапеге огласят в Гродненском суде 6 мая
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео
© Telegram Channel "Zheltye Slivy"
Софья Сапега во время дачи показаний. Кадр видео. Архивное фото
МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Гродненский областной суд огласит приговор по уголовному делу против россиянки Софьи Сапеги 6 мая, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель суда Павел Варейко.
"Приговор будет оглашен 6 мая", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что резолютивная часть решения суда будет оглашена в открытом режиме, хотя судебный процесс шел в закрытом формате.
27 декабря 2021, 15:07Протесты в БелоруссииМинский суд приговорил россиянина Дудникова к 11 годам колонии
Судебный процесс над гражданкой России Сапегой начался 28 марта в белорусском Гродно в открытом режиме, но затем гособвинитель Наталья Соколова ходатайствовала о проведении суда в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской. Гособвинитель подчеркнула, что в целях недопущения распространения этой информации судебное заседание стоит сделать закрытым. Сапега поддержала это ходатайство, не аргументировав свое решение, сторона защиты оставила вопрос на рассмотрение суда. Гродненский областной суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, далее процесс проходил за закрытыми дверями.
Как ранее сообщала генпрокуратура Белоруссии, россиянке предъявлено обвинение по семи статьям уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, - 12 лет лишения свободы. Однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, так что вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре.
22 декабря 2021, 21:21КГБ Белоруссии задержало россиянина в рамках дела по факту акта терроризма
Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая прошлого года вместе с Романом Протасевичем, основавшим Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально Сапега и Протасевич содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.