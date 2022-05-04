https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786871808.html

Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла

Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла - РИА Новости, 04.05.2022

Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла

Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:28

2022-05-04T19:28

2022-05-04T19:28

николай расторгуев

владимир путин

россия

украина

донбасс

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785174077_248:599:2825:2048_1920x0_80_0_0_e3af53baa575254e1a768766ee239c55.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева."Национальное агентство по предупреждению коррупции подготовило новый список "кандидатов" на санкции. Среди них – Гундяев (патриарх Кирилл) и любимый певец (президента РФ Владимира) Путина Николай Расторгуев", - говорится в сообщении нацкомиссии в Telegram-канале.По информации ведомства, всего в список внесены более 3,4 тысячи человек и компаний России, которые поддержали спецоперацию РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/rpts-1786812878.html

https://ria.ru/20220504/sanktsi-1786707912.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николай расторгуев, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии