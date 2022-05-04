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Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла - РИА Новости, 04.05.2022
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Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла
Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла - РИА Новости, 04.05.2022
Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла
Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:28
2022-05-04T19:28
николай расторгуев
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева."Национальное агентство по предупреждению коррупции подготовило новый список "кандидатов" на санкции. Среди них – Гундяев (патриарх Кирилл) и любимый певец (президента РФ Владимира) Путина Николай Расторгуев", - говорится в сообщении нацкомиссии в Telegram-канале.По информации ведомства, всего в список внесены более 3,4 тысячи человек и компаний России, которые поддержали спецоперацию РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220504/rpts-1786812878.html
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николай расторгуев, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии
19:28 04.05.2022
 
Украина внесла в новый санкционный список Расторгуева и патриарха Кирилла

Украина внесла в новый список "кандидатов" на санкции Расторгуева и патриарха Кирилла

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Национальное агентство Украины по предупреждению коррупции заявило, что подготовило новый список "кандидатов" на санкции, в него внесли патриарха Московского и всея Руси Кирилла и певца Николая Расторгуева.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции подготовило новый список "кандидатов" на санкции. Среди них – Гундяев (патриарх Кирилл) и любимый певец (президента РФ Владимира) Путина Николай Расторгуев", - говорится в сообщении нацкомиссии в Telegram-канале.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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По информации ведомства, всего в список внесены более 3,4 тысячи человек и компаний России, которые поддержали спецоперацию РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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Николай РасторгуевВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСанкции в отношении России
 
 
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