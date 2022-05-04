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Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира - РИА Новости, 04.05.2022
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Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира
Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира - РИА Новости, 04.05.2022
Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:28
2022-05-04T16:28
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
россия
украина
санкции в отношении россии
нато
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество."Вы не наказываете (президента РФ Владимира) Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество", - отметил экс-президент в интервью изданию Time. По его словам, западные санкции "несправедливо" сказались на экономике других регионов.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, россия, украина, санкции в отношении россии, нато
16:28 04.05.2022
 
Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира

Экс-президент Бразилии Лула назвал санкции против России наказанием всего человечества

© AP Photo / Nelson Antoine Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
 Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Nelson Antoine
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество.
"Вы не наказываете (президента РФ Владимира) Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество", - отметил экс-президент в интервью изданию Time. По его словам, западные санкции "несправедливо" сказались на экономике других регионов.
Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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В миреБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваРоссияУкраинаСанкции в отношении РоссииНАТО
 
 
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