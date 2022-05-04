https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786835367.html

Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира

Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира - РИА Новости, 04.05.2022

Экс-президент Бразилии назвал санкции против России наказанием всего мира

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:28

2022-05-04T16:28

2022-05-04T16:28

в мире

бразилия

луис инасиу лула да силва

россия

украина

санкции в отношении россии

нато

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что санкциями против РФ западные страны наказывают все человечество."Вы не наказываете (президента РФ Владимира) Путина. Вы наказываете много разных стран, вы наказываете человечество", - отметил экс-президент в интервью изданию Time. По его словам, западные санкции "несправедливо" сказались на экономике других регионов.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220414/rusofobiya-1783414500.html

бразилия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, россия, украина, санкции в отношении россии, нато