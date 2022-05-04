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МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik - РИА Новости, 04.05.2022
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МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik - РИА Новости, 04.05.2022
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik
Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:48
2022-05-04T17:26
великобритания
россия
украина
технологии
в мире
санкции
санкции в отношении россии
телеканал rt
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ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik, говорится в сообщении британского МИД.Там указали, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", министр иностранных дел объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются работников и организаций средств массовой информации с замораживанием активов и запретами на поездки."Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", — отмечается в сообщении.Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании."Мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", — добавил он.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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великобритания, россия, украина, технологии, в мире, санкции, санкции в отношении россии, телеканал rt, sputnik
15:48 04.05.2022 (обновлено: 17:26 04.05.2022)
 
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik

МИД Британии обязал соцсети и интернет-сервисы заблокировать контент RT и Sputnik

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОператор на съемке конференции RT
Оператор на съемке конференции RT - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik, говорится в сообщении британского МИД.
Там указали, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", министр иностранных дел объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются работников и организаций средств массовой информации с замораживанием активов и запретами на поездки.
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"Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", — отмечается в сообщении.
Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании.
"Мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", — добавил он.
На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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