https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786827194.html
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik - РИА Новости, 04.05.2022
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik
Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:48
2022-05-04T15:48
2022-05-04T17:26
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ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости. Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik, говорится в сообщении британского МИД.Там указали, что после публикации финансируемого Великобританией исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", министр иностранных дел объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются работников и организаций средств массовой информации с замораживанием активов и запретами на поездки."Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", — отмечается в сообщении.Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании."Мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", — добавил он.На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.После начала операции по демилитаризации Украины против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, украина, технологии, в мире, санкции, санкции в отношении россии, телеканал rt, sputnik
15:48 04.05.2022 (обновлено: 17:26 04.05.2022)
МИД Британии обязал соцсети заблокировать контент RT и Sputnik
МИД Британии обязал соцсети и интернет-сервисы заблокировать контент RT и Sputnik
ЛОНДОН, 4 мая — РИА Новости.
Соцсети, интернет-сервисы и магазины приложений должны заблокировать контент RT и Sputnik, говорится
в сообщении британского МИД.
Там указали, что после публикации финансируемого Великобританией
исследования, разоблачающего "теневую тактику кремлевской фабрики троллей", министр иностранных дел объявила о 63 новых санкциях, многие из которых касаются работников и организаций средств массовой информации с замораживанием активов и запретами на поездки.
"Это подкрепляется вступившим в силу новым законодательством, которое означает, что компании, занимающиеся социальными сетями, интернет-сервисами и магазинами приложений, должны принять меры по блокировке контента и двух основных российских источников дезинформации, RT и Sputnik", — отмечается в сообщении.
Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп заявил, что RT уже отключили от эфира в Великобритании.
"Мы запретили кому-либо вести с ними дела. Теперь мы перешли к отключению их веб-сайтов, аккаунтов в социальных сетях и приложений, чтобы еще больше остановить распространение их лжи", — добавил он.
На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.
После начала операции по демилитаризации Украины
против России ввели несколько пакетов ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензура затронула также их каналы в YouTube и на платформах Meta*. Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.