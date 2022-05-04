https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786817660.html

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ - РИА Новости, 04.05.2022

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ

Великобритания вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов, говорится в сообщении британского МИД. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:04

2022-05-04T15:04

2022-05-04T16:25

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в мире

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евгений поддубный

санкции в отношении россии

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ЛОНДОН, 4 мая – РИА Новости. Великобритания вводит санкции против ВГТРК и ряда других российских СМИ и журналистов, говорится в сообщении британского МИД."Стратегические пропагандистские организации, подпадающие под санкции, включают: Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, сыгравшую ключевую роль в оправдании агрессии Путина против Украины, "ИнфоРос", информационное агентство, распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине и, как утверждается, имеющее связи с российскими спецслужбами, SouthFront, сайт дезинформации, который распространяет ложную информацию, которая пытается оправдать вторжение России в Украину, "Фонд стратегической культуры", онлайн-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину, в том числе о роли российских войск в убийстве мирных жителей в Буче", - отмечается в сообщении.Как заявил ранее представитель российской делегации, участвовавшей в 49-й сессии Совета ООН по правам человека, Ярослав Еремин, страны Запада используют двойные стандарты в вопросах обеспечения права на доступ к информации, а некоторые из них объявили "крестовый поход" на российские СМИ. По его словам, против России развязана масштабная информационная война. Говоря о спецоперации на Украине, Еремин заявил, что разрушенные украинскими вооруженными силами и националистическими формированиями объекты западные СМИ выдают за последствия российской военной операции, тиражируя фейки о якобы неизбирательных бомбардировках украинских городов.Также под санкции Британии попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. Кроме того, согласно санкционному списку, опубликованному британским правительством, санкции введены в отношении главы английской редакции RT Брайана Макдоналда, журналиста и ведущей ВГТРК Наили Аскер-Заде и ведущего Первого канала Михаила Леонтьева.Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. На сегодняшний день Великобритания ввела санкции против более 1600 российских физических и юридических лиц.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220120/simonyan-1768784805.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774580837.html

https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781054632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, россия, вгтрк, михаил леонтьев, евгений поддубный, санкции в отношении россии