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Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2022
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Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков
Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2022
Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о планах ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:33
2022-05-04T13:37
в мире
европа
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о планах ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса, просчитываются самые разные варианты."Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран - оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену", - ответил Песков на вопрос о новом пакете санкций, в котором будут включены ограничения на импорт российской нефти.Он отметил, что они уже платят большую цену."Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", - заключил он.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786726082.html
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в мире, европа, россия, дмитрий песков
13:33 04.05.2022 (обновлено: 13:37 04.05.2022)
 
Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков

Песков: стоимость санкций против России для европейцев будет увеличиваться каждый день

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о планах ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса, просчитываются самые разные варианты.
"Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран - оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену", - ответил Песков на вопрос о новом пакете санкций, в котором будут включены ограничения на импорт российской нефти.
Он отметил, что они уже платят большую цену.
"Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", - заключил он.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
09:58
Глава ЕК перечислила, что войдет в шестой пакет санкций против России
 
В миреЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
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