https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786786771.html

Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков

Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков - РИА Новости, 04.05.2022

Стоимость санкций для европейцев будет увеличиваться, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о планах ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:33

2022-05-04T13:33

2022-05-04T13:37

в мире

европа

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о планах ЕС запретить импорт российской нефти, заявил, что Кремль наблюдает за обсуждением вопроса, просчитываются самые разные варианты."Это пока планы, обсуждение там продолжается. Мы за этим наблюдаем, мы просчитываем самые разные варианты. В целом, если говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях их: и американцев, и европейцев, и других стран - оружие это обоюдоострое, пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену", - ответил Песков на вопрос о новом пакете санкций, в котором будут включены ограничения на импорт российской нефти.Он отметил, что они уже платят большую цену."Стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", - заключил он.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786726082.html

европа

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, европа, россия, дмитрий песков