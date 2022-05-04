Рейтинг@Mail.ru
ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия" - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786736758.html
ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия"
ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия" - РИА Новости, 04.05.2022
ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия"
ЕС предложил ввести санкции против ОАО "Беларуськалий" ­­"Белорусской калийной компании" и белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" , передает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:54
2022-05-04T10:54
экономика
цены на нефть
евросоюз
белорусская калийная компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предложил ввести санкции против ОАО "Беларуськалий" ­­"Белорусской калийной компании" и белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" , передает агентство Блумберг со ссылкой источник, знакомый с ситуацией."ЕС предложил ввести санкции в отношении ... ОАО "Беларуськалий", и его экспортного подразделения - "Белорусской калийной компании", в рамках шестого пакета мер, который государства-члены обсудят в среду", - приводит агентство слова источника.По данным источника агентства, также ЕС предложил ввести санкции в отношении белорусского НПЗ "Нафтан".
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786734004.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, евросоюз, белорусская калийная компания
10:54 04.05.2022
 
ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия"

Блумберг: ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия" и завода "Нафтан"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предложил ввести санкции против ОАО "Беларуськалий" ­­"Белорусской калийной компании" и белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" , передает агентство Блумберг со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
"ЕС предложил ввести санкции в отношении ... ОАО "Беларуськалий", и его экспортного подразделения - "Белорусской калийной компании", в рамках шестого пакета мер, который государства-члены обсудят в среду", - приводит агентство слова источника.
По данным источника агентства, также ЕС предложил ввести санкции в отношении белорусского НПЗ "Нафтан".
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
10:44
Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюзБелорусская калийная компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала