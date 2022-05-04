https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786736758.html

ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия"

ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия" - РИА Новости, 04.05.2022

ЕС предложил ввести санкции против "Беларуськалия"

ЕС предложил ввести санкции против ОАО "Беларуськалий" ­­"Белорусской калийной компании" и белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" , передает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:54

2022-05-04T10:54

2022-05-04T10:54

экономика

цены на нефть

евросоюз

белорусская калийная компания

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЕС предложил ввести санкции против ОАО "Беларуськалий" ­­"Белорусской калийной компании" и белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" , передает агентство Блумберг со ссылкой источник, знакомый с ситуацией."ЕС предложил ввести санкции в отношении ... ОАО "Беларуськалий", и его экспортного подразделения - "Белорусской калийной компании", в рамках шестого пакета мер, который государства-члены обсудят в среду", - приводит агентство слова источника.По данным источника агентства, также ЕС предложил ввести санкции в отношении белорусского НПЗ "Нафтан".

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786734004.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, евросоюз, белорусская калийная компания