https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786734004.html

Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть

Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть - РИА Новости, 04.05.2022

Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть

Новый, шестой по счету пакет санкций предусматривает поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:44

2022-05-04T10:44

2022-05-04T13:43

экономика

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

санкции

россия

нефть

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Новый, шестой по счету пакет санкций предусматривает поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.Она напомнила, что лидеры европейских стран заявляли о намерении ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов и под запрет уже попал уголь."Теперь речь теперь идет о нефти. Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать", — подчеркнула фон дер Ляйен.По ее словам, ЕС планирует полностью отказаться от российской нефти, но, чтобы минимизировать негативное влияние на мировой рынок, сделать это постепенно — по этапам до конца года.Как сообщали СМИ, сегодня представители ЕС обсудят шестой пакет санкций и могут принять решение до конца недели. При этом некоторые страны требуют для себя исключений — предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта, на льготы претендуют и Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции, россия, нефть