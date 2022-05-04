10:44 04.05.2022 (обновлено: 13:43 04.05.2022)
Новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть
ЕК включила в шестой пакет санкций полный запрет на импорт нефти из России
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Новый, шестой по счету пакет санкций предусматривает поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Она напомнила, что лидеры европейских стран заявляли о намерении ликвидировать зависимость от российских ископаемых энергоресурсов и под запрет уже попал уголь.
"Теперь речь теперь идет о нефти. Отказ не будет легким, но мы просто должны это сделать", — подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, ЕС планирует полностью отказаться от российской нефти, но, чтобы минимизировать негативное влияние на мировой рынок, сделать это постепенно — по этапам до конца года.
Как сообщали СМИ, сегодня представители ЕС обсудят шестой пакет санкций и могут принять решение до конца недели. При этом некоторые страны требуют для себя исключений — предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта, на льготы претендуют и Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
2 мая, 08:00Запад хочет российские ресурсы бесплатно