https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786723876.html
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов - РИА Новости, 04.05.2022
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:43
2022-05-04T09:43
2022-05-04T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
госдума рф
австралия
россия
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США.Ранее власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы РФ, его планируют опубликовать в ближайшее время."Австралийское правительство в очередной раз решило напомнить миру о своем существовании и выслужиться перед США. За громкими заявлениями о введении новых санкций стоит только пиар и никаких реальных последствий. Торговый оборот между Россией и Австралией крайне незначителен, находимся мы на внушительном отдалении и ездим в гости друг другу нечасто, большинство депутатов ГД вообще там не были и не планировали. Поэтому для нас заявление австралийского правительства – очередная статья в СМИ, не более", - заявил Бурлаков РИА Новости.Также он выразил уверенность, что большинство австралийцев не поддерживают санкции против России."Хотя бы потому, что крайне мало знают о нашей стране и русских многие никогда не видели", - отметил депутат.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html
австралия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, госдума рф, австралия, россия, украина, экономика
09:43 04.05.2022 (обновлено: 10:02 04.05.2022)
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов
Депутат Бурлаков назвал санкции Австралии пиаром и желанием выслужиться перед США
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США.
Ранее власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы РФ, его планируют опубликовать в ближайшее время.
"Австралийское правительство в очередной раз решило напомнить миру о своем существовании и выслужиться перед США. За громкими заявлениями о введении новых санкций стоит только пиар и никаких реальных последствий. Торговый оборот между Россией и Австралией крайне незначителен, находимся мы на внушительном отдалении и ездим в гости друг другу нечасто, большинство депутатов ГД вообще там не были и не планировали. Поэтому для нас заявление австралийского правительства – очередная статья в СМИ, не более", - заявил Бурлаков РИА Новости.
Также он выразил уверенность, что большинство австралийцев не поддерживают санкции против России
.
"Хотя бы потому, что крайне мало знают о нашей стране и русских многие никогда не видели", - отметил депутат.