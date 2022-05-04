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В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786723876.html
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов - РИА Новости, 04.05.2022
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов
Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:43
2022-05-04T10:02
обострение ситуации в днр и лнр
санкции
госдума рф
австралия
россия
украина
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США.Ранее власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы РФ, его планируют опубликовать в ближайшее время."Австралийское правительство в очередной раз решило напомнить миру о своем существовании и выслужиться перед США. За громкими заявлениями о введении новых санкций стоит только пиар и никаких реальных последствий. Торговый оборот между Россией и Австралией крайне незначителен, находимся мы на внушительном отдалении и ездим в гости друг другу нечасто, большинство депутатов ГД вообще там не были и не планировали. Поэтому для нас заявление австралийского правительства – очередная статья в СМИ, не более", - заявил Бурлаков РИА Новости.Также он выразил уверенность, что большинство австралийцев не поддерживают санкции против России."Хотя бы потому, что крайне мало знают о нашей стране и русских многие никогда не видели", - отметил депутат.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html
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санкции, госдума рф, австралия, россия, украина, экономика
09:43 04.05.2022 (обновлено: 10:02 04.05.2022)
 
В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов

Депутат Бурлаков назвал санкции Австралии пиаром и желанием выслужиться перед США

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США.
Ранее власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы РФ, его планируют опубликовать в ближайшее время.
"Австралийское правительство в очередной раз решило напомнить миру о своем существовании и выслужиться перед США. За громкими заявлениями о введении новых санкций стоит только пиар и никаких реальных последствий. Торговый оборот между Россией и Австралией крайне незначителен, находимся мы на внушительном отдалении и ездим в гости друг другу нечасто, большинство депутатов ГД вообще там не были и не планировали. Поэтому для нас заявление австралийского правительства – очередная статья в СМИ, не более", - заявил Бурлаков РИА Новости.
Также он выразил уверенность, что большинство австралийцев не поддерживают санкции против России.
"Хотя бы потому, что крайне мало знают о нашей стране и русских многие никогда не видели", - отметил депутат.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСанкцииГосдума РФАвстралияРоссияУкраинаЭкономика
 
 
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