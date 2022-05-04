https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786723876.html

В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов

В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов - РИА Новости, 04.05.2022

В Госдуме отреагировали на санкции Австралии против депутатов

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:43

2022-05-04T09:43

2022-05-04T10:02

обострение ситуации в днр и лнр

санкции

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал санкции Австралии против 75 депутатов ГД пиаром и желанием выслужиться перед США.Ранее власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы РФ, его планируют опубликовать в ближайшее время."Австралийское правительство в очередной раз решило напомнить миру о своем существовании и выслужиться перед США. За громкими заявлениями о введении новых санкций стоит только пиар и никаких реальных последствий. Торговый оборот между Россией и Австралией крайне незначителен, находимся мы на внушительном отдалении и ездим в гости друг другу нечасто, большинство депутатов ГД вообще там не были и не планировали. Поэтому для нас заявление австралийского правительства – очередная статья в СМИ, не более", - заявил Бурлаков РИА Новости.Также он выразил уверенность, что большинство австралийцев не поддерживают санкции против России."Хотя бы потому, что крайне мало знают о нашей стране и русских многие никогда не видели", - отметил депутат.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкции, госдума рф, австралия, россия, украина, экономика