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МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций - РИА Новости, 04.05.2022
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МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций - РИА Новости, 04.05.2022
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:05
2022-05-04T11:18
в мире
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций."Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций. — Прим. ред.). &lt;…&gt; Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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в мире, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
09:05 04.05.2022 (обновлено: 11:18 04.05.2022)
 
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций

Представитель МИД России Захарова в ответ на новые санкции предложила ЕС отменить себя

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций.
"Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций. — Прим. ред.). <…> Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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