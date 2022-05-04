https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786718109.html

МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций

МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций - РИА Новости, 04.05.2022

МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:05

2022-05-04T09:05

2022-05-04T11:18

в мире

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций."Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций. — Прим. ред.). <…> Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220503/aviakompanii-1786635517.html

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Ольга Маркова

в мире, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова