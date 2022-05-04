https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786718109.html
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций - РИА Новости, 04.05.2022
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:05
2022-05-04T09:05
2022-05-04T11:18
в мире
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Брюсселем нового пакета антироссийских санкций."Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (готовящихся санкций. — Прим. ред.). <…> Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220503/aviakompanii-1786635517.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
09:05 04.05.2022 (обновлено: 11:18 04.05.2022)
МИД отреагировал на подготовку ЕС новых антироссийских санкций
Представитель МИД России Захарова в ответ на новые санкции предложила ЕС отменить себя