https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786716744.html
СМИ узнали, какие банки ЕС предлагает отключить от SWIFT
СМИ узнали, какие банки ЕС предлагает отключить от SWIFT - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ узнали, какие банки ЕС предлагает отключить от SWIFT
Московскому кредитному банку и Россельхозбанку грозит отключение от SWIFT — такие меры предусматривает шестой пакет антироссийских санкций ЕС, пишет издание... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:56
2022-05-04T08:56
2022-05-04T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
жозеп боррель
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
украина
сша
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Московскому кредитному банку и Россельхозбанку грозит отключение от SWIFT — такие меры предусматривает шестой пакет антироссийских санкций ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Еврокомиссия намерена предложить отключение российских банков МКБ и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT", — говорится в публикации.Кроме того, по сведениям издания, под санкции попадет и Сбербанк.О том, что рестрикции против банков войдут в шестой пакет наряду с санкциями "за дезинформацию" и нефтяным эмбарго, говорил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Как писали СМИ, представители 27 стран Евросоюза могут принять решение уже на этой неделе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. ЕС ввел в действие уже пять пакетов санкций.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, принимаются меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786703833.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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экономика, жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, еврокомиссия, россельхозбанк, swift, санкции в отношении россии, московский кредитный банк
08:56 04.05.2022 (обновлено: 11:22 04.05.2022)
СМИ узнали, какие банки ЕС предлагает отключить от SWIFT
Politico: Еврокомиссия предложит отключить МКБ и Россельхозбанк от SWIFT