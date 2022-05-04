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Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву - РИА Новости, 04.05.2022
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Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву
Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву - РИА Новости, 04.05.2022
Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву
Немецкие производители пива предупредили о риске роста цен на их продукцию на 30 процентов к концу года, пишет газета Bild. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:49
2022-05-04T12:31
экономика
украина
москва
европа
санкции в отношении россии
цены на нефть
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Немецкие производители пива предупредили о риске роста цен на их продукцию на 30 процентов к концу года, пишет газета Bild.Он подчеркнул, что пивовары испытывают "огромное ценовое давление"."Электричество подорожало на 250 процентов по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70, европалетты — на 150 процентов", — пожаловался Айхеле.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, украина, москва, европа, санкции в отношении россии, цены на нефть, признание днр и лнр в россии
08:49 04.05.2022 (обновлено: 12:31 04.05.2022)
 
Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву

Bild: цены на пиво в Германии могут подскочить на 30% к концу года

© AFP 2022 / Christof StacheРаботник на пивоварне в Мюнхене
Работник на пивоварне в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Christof Stache
Работник на пивоварне в Мюнхене. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Немецкие производители пива предупредили о риске роста цен на их продукцию на 30 процентов к концу года, пишет газета Bild.

"Увеличение затрат переходит все границы. Цены достигли потолка. Мы еще не сталкивались с подобной ситуацией", — приводит издание слова генерального директора Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле.

Он подчеркнул, что пивовары испытывают "огромное ценовое давление".
"Электричество подорожало на 250 процентов по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70, европалетты — на 150 процентов", — пожаловался Айхеле.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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