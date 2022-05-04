https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786715717.html

Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву

Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву - РИА Новости, 04.05.2022

Bild: антироссийские санкции резко ударили по немецкому пиву

Немецкие производители пива предупредили о риске роста цен на их продукцию на 30 процентов к концу года, пишет газета Bild. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:49

2022-05-04T08:49

2022-05-04T12:31

экономика

украина

москва

европа

санкции в отношении россии

цены на нефть

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Немецкие производители пива предупредили о риске роста цен на их продукцию на 30 процентов к концу года, пишет газета Bild.Он подчеркнул, что пивовары испытывают "огромное ценовое давление"."Электричество подорожало на 250 процентов по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70, европалетты — на 150 процентов", — пожаловался Айхеле.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для самих западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220502/britaniya-1786592816.html

украина

москва

европа

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, украина, москва, европа, санкции в отношении россии, цены на нефть, признание днр и лнр в россии