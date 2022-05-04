01:24 04.05.2022 (обновлено: 11:17 04.05.2022)
СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода
WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.
Представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе, сообщает газета.
"Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года", — сказано в публикации.
2 мая, 08:00Запад хочет российские ресурсы бесплатно
ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.