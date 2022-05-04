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СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода - РИА Новости, 04.05.2022
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СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода
СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода - РИА Новости, 04.05.2022
СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода
Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T01:24
2022-05-04T11:17
жозеп боррель
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
венгрия
словакия
евросоюз
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.Представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе, сообщает газета.Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Дипломаты говорят, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html
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жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, венгрия, словакия, евросоюз, вашингтон, чехия, болгария, в мире, санкции в отношении россии
01:24 04.05.2022 (обновлено: 11:17 04.05.2022)
 
СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода

WSJ: новые санкции ЕС предполагают отказ от импорта нефти из России на полгода

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.
Представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе, сообщает газета.

"Центральным элементом пакета является предложение о том, чтобы страны — члены блока прекратили импортировать российскую сырую нефть в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу этого года", — сказано в публикации.

Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Дипломаты говорят, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 08:00
Запад хочет российские ресурсы бесплатно
ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
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Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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