https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786703833.html

СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода

СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода - РИА Новости, 04.05.2022

СМИ: новые санкции ЕС предполагают отказ от российской нефти на полгода

Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T01:24

2022-05-04T01:24

2022-05-04T11:17

жозеп боррель

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

венгрия

словакия

евросоюз

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции "за дезинформацию" и ограничения по импорту нефти.Представители 27 стран ЕС планируют обсудить инициативу в среду и могут принять решение уже на этой неделе, сообщает газета.Предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта. Дипломаты говорят, что на такие же льготы претендуют по меньшей мере еще две страны: Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов ЕС.ЕС после начала спецоперации по демилитаризации Украины принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно.Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220502/resursy-1786461336.html

https://ria.ru/20220503/neft-1786656236.html

россия

венгрия

словакия

вашингтон

чехия

болгария

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жозеп боррель, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, венгрия, словакия, евросоюз, вашингтон, чехия, болгария, в мире, санкции в отношении россии