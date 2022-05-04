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Эксперт объяснил, когда снимут санкции с России - РИА Новости, 04.05.2022
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Эксперт объяснил, когда снимут санкции с России
Эксперт объяснил, когда снимут санкции с России - РИА Новости, 04.05.2022
Эксперт объяснил, когда снимут санкции с России
Антироссийские санкции Запада не устраивают многие страны, а по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе, рассказал РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T02:15
2022-05-04T13:09
экономика
россия
европа
сша
северный поток — 2
санкции в отношении россии
рэу имени г. в. плеханова
александр тимофеев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции Запада не устраивают многие страны, а по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.По словам собеседника агентства, Европа начала поговаривать о разморозке российского газопровода "Северный поток — 2". Кроме того, многие видят, что Россия перестраивает внутренний рынок и находит новых торговых партнеров, и задумываются — а есть ли в этих ограничениях смысл, добавил эксперт.По мнению Тимофеева, отмена санкций неизбежна, но когда это произойдет — через несколько лет или месяцев — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни в США и Европе.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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экономика, россия, европа, сша, северный поток — 2, санкции в отношении россии, рэу имени г. в. плеханова, александр тимофеев, большая двадцатка
02:15 04.05.2022 (обновлено: 13:09 04.05.2022)
 
Эксперт объяснил, когда снимут санкции с России

Эксперт Тимофеев: многие страны недовольны антироссийскими санкциями Запада

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Антироссийские санкции Запада не устраивают многие страны, а по итогам саммита G-20 стало ясно, что они хотят либо отменить их, либо не вводить вовсе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

"США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешили поставку в Россию технологий, программного обеспечения, связанных с интернетом", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Европа начала поговаривать о разморозке российского газопровода "Северный поток — 2". Кроме того, многие видят, что Россия перестраивает внутренний рынок и находит новых торговых партнеров, и задумываются — а есть ли в этих ограничениях смысл, добавил эксперт.
По мнению Тимофеева, отмена санкций неизбежна, но когда это произойдет — через несколько лет или месяцев — зависит от того, насколько значимым окажется удар по уровню жизни в США и Европе.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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ЭкономикаРоссияЕвропаСШАСеверный поток — 2Санкции в отношении РоссииРЭУ имени Г. В. ПлехановаАлександр ТимофеевБольшая двадцатка
 
 
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