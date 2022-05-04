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Австралия внесла в санкционный список 75 депутатов Госдумы

Австралия внесла в санкционный список 75 депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.05.2022

Австралия внесла в санкционный список 75 депутатов Госдумы

Власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Государственной думы РФ, а также ряд ключевых министров ДНР и ЛНР, следует из данных на сайте... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T05:17

2022-05-04T05:17

2022-05-04T06:00

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санкции в отношении россии

госдума рф

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Австралии внесли в санкционный список 75 депутатов Государственной думы РФ, а также ряд ключевых министров ДНР и ЛНР, следует из данных на сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии.Согласно документу, в список попали более 20 министров Донецкой народной республики и 15 министров Луганской народной республики.Среди попавших в список - вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Ирина Яровая, Елена Ямпольская, Владислав Третьяк, Дмитрий Певцов, Анна Кузнецова и другие.

австралия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, австралия, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, санкции в отношении россии, госдума рф