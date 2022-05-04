https://ria.ru/20220504/sandu-1786706389.html

"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины

"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины - РИА Новости, 04.05.2022

"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T03:30

2022-05-04T03:30

2022-05-04T03:30

в мире

украина

молдавия

кишинев

майя санду

россия

алексей пушков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590775288_0:251:2904:1885_1920x0_80_0_0_ff4c245399227060f71548bcc745a354.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней Украины.Ранее лидер Молдавии записала видеообращение, в котором пообещала жителям страны провести празднование Дня Победы, а также призвала граждан "не сеять ненависть и разделение". Слова Санду прозвучали на фоне скандала с запретом георгиевской ленты, которую Кишинев приравнял к "символу войны", а сама президент заявила, что этому атрибуту место "в мусорном ведре истории". Оппозиция оспорила запрет в Конституционном суде. Руководства гагаузской автономии Молдавии и Приднестровья выступили с критикой позиции Кишинева и не намерены вводить на своей территории подобный запрет.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она используется во многих военных наградах Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220429/lenta-1786105379.html

украина

молдавия

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия, кишинев, майя санду, россия, алексей пушков