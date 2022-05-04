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"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины - РИА Новости, 04.05.2022
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"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины
"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины - РИА Новости, 04.05.2022
"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины
Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T03:30
2022-05-04T03:30
в мире
украина
молдавия
кишинев
майя санду
россия
алексей пушков
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней Украины.Ранее лидер Молдавии записала видеообращение, в котором пообещала жителям страны провести празднование Дня Победы, а также призвала граждан "не сеять ненависть и разделение". Слова Санду прозвучали на фоне скандала с запретом георгиевской ленты, которую Кишинев приравнял к "символу войны", а сама президент заявила, что этому атрибуту место "в мусорном ведре истории". Оппозиция оспорила запрет в Конституционном суде. Руководства гагаузской автономии Молдавии и Приднестровья выступили с критикой позиции Кишинева и не намерены вводить на своей территории подобный запрет.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она используется во многих военных наградах Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
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в мире, украина, молдавия, кишинев, майя санду, россия, алексей пушков
03:30 04.05.2022
 
"Тупое и злобное отрицание": Пушков напомнил Санду про судьбу Украины

Сенатор Пушков: изменение риторики Санду о Дне Победы связано с осмыслением судьбы Украины

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил в Telegram, что президент Молдавии Майя Санду изменила риторику относительно празднования Дня Победы, посмотрев на опыт соседней Украины.
Ранее лидер Молдавии записала видеообращение, в котором пообещала жителям страны провести празднование Дня Победы, а также призвала граждан "не сеять ненависть и разделение". Слова Санду прозвучали на фоне скандала с запретом георгиевской ленты, которую Кишинев приравнял к "символу войны", а сама президент заявила, что этому атрибуту место "в мусорном ведре истории". Оппозиция оспорила запрет в Конституционном суде. Руководства гагаузской автономии Молдавии и Приднестровья выступили с критикой позиции Кишинева и не намерены вводить на своей территории подобный запрет.
"Санду маневрирует, убедившись, что тупое и злобное отрицание Дня Победы на Украине до добра не доводит", — написал Пушков.
В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она используется во многих военных наградах Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Парламент Гагаузии принял законопроект, разрешающий георгиевскую ленточку
 
В миреУкраинаМолдавияКишиневМайя СандуРоссияАлексей Пушков
 
 
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