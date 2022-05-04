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Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин - РИА Новости, 04.05.2022
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Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин
Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин - РИА Новости, 04.05.2022
Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин
Несмотря на воинственную риторику, руководство Румынии стремится не перейти грань, чтобы страну нельзя было обвинить в вовлеченности в конфликт вокруг Украины,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:29
2022-05-04T17:29
в мире
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Несмотря на воинственную риторику, руководство Румынии стремится не перейти грань, чтобы страну нельзя было обвинить в вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин."Румынское руководство старается не дать повода для того, чтобы быть обвиненным в вовлеченности в украинский сюжет, в украинские события. И в этом плане, несмотря на очень воинственную, очень жесткую риторику по отношению к России, то есть всевозможные обвинения, которые можно вообразить себе, они были произнесены в наш адрес, тем не менее, в этом плане румынское руководство стремится не переходить грань - с тем, чтобы не дать повода России, прежде всего, рассматривать ее как участницу событий", - сказал посол в эфире "Россия 24".При этом, по словам дипломата, "в тихом омуте черти водятся". Тем не менее, попытка "откреститься от негуманитарной составляющей" у румынского руководства прослеживается, добавил Кузьмин."Создать видимость сдержанности. А военное усиление налицо, и это вполне соответствует их и доктринальным документам, и практической деятельности, которая отнюдь не столь безобидна, как они хотели бы это представить", - заключил дипломат.
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в мире, россия
17:29 04.05.2022
 
Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин

Посол России Кузьмин: Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Несмотря на воинственную риторику, руководство Румынии стремится не перейти грань, чтобы страну нельзя было обвинить в вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.
"Румынское руководство старается не дать повода для того, чтобы быть обвиненным в вовлеченности в украинский сюжет, в украинские события. И в этом плане, несмотря на очень воинственную, очень жесткую риторику по отношению к России, то есть всевозможные обвинения, которые можно вообразить себе, они были произнесены в наш адрес, тем не менее, в этом плане румынское руководство стремится не переходить грань - с тем, чтобы не дать повода России, прежде всего, рассматривать ее как участницу событий", - сказал посол в эфире "Россия 24".
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Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
При этом, по словам дипломата, "в тихом омуте черти водятся". Тем не менее, попытка "откреститься от негуманитарной составляющей" у румынского руководства прослеживается, добавил Кузьмин.
"Создать видимость сдержанности. А военное усиление налицо, и это вполне соответствует их и доктринальным документам, и практической деятельности, которая отнюдь не столь безобидна, как они хотели бы это представить", - заключил дипломат.
 
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