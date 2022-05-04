https://ria.ru/20220504/rumyniya-1786850604.html

Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин

Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин - РИА Новости, 04.05.2022

Румыния делает вид, что не причастна к ситуации с Украиной, заявил Кузьмин

Несмотря на воинственную риторику, руководство Румынии стремится не перейти грань, чтобы страну нельзя было обвинить в вовлеченности в конфликт вокруг Украины,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:29

2022-05-04T17:29

2022-05-04T17:29

в мире

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Несмотря на воинственную риторику, руководство Румынии стремится не перейти грань, чтобы страну нельзя было обвинить в вовлеченности в конфликт вокруг Украины, заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин."Румынское руководство старается не дать повода для того, чтобы быть обвиненным в вовлеченности в украинский сюжет, в украинские события. И в этом плане, несмотря на очень воинственную, очень жесткую риторику по отношению к России, то есть всевозможные обвинения, которые можно вообразить себе, они были произнесены в наш адрес, тем не менее, в этом плане румынское руководство стремится не переходить грань - с тем, чтобы не дать повода России, прежде всего, рассматривать ее как участницу событий", - сказал посол в эфире "Россия 24".При этом, по словам дипломата, "в тихом омуте черти водятся". Тем не менее, попытка "откреститься от негуманитарной составляющей" у румынского руководства прослеживается, добавил Кузьмин."Создать видимость сдержанности. А военное усиление налицо, и это вполне соответствует их и доктринальным документам, и практической деятельности, которая отнюдь не столь безобидна, как они хотели бы это представить", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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