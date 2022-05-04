https://ria.ru/20220504/rumyniya-1786810308.html

Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker

Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker - РИА Новости, 04.05.2022

Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker

Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:38

2022-05-04T14:38

2022-05-04T14:38

в мире

клаус йоханнис

румыния

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украина

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f-35

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35."Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, информирующее сенаторов и депутатов об одобрении ввода, дислокации и действий американского батальона Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне, а также о вводе отряда американских истребителей-бомбардировщиков F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса", - сообщает портал Stiri pe surse.В документе отмечается, что эскалация напряженности и "массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе" влияют на международную безопасность и стабильность. Поэтому Румыния решила принять меры по укреплению своей оборонной способности.Йоханнис пояснил, что после анализа Альянсом ситуации с безопасностью в регионе, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было принято решение о дислокации в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО. Воздушное наблюдение будут вести самолеты США, Италии и Германии. Также Румыния планирует дислокацию на румынской территории части сил, принадлежащих США, в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану.

https://ria.ru/20220502/gaz-1786595799.html

https://ria.ru/20220503/rumyniya-1786661478.html

румыния

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, клаус йоханнис, румыния, сша, украина, нато, f-35