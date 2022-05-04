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Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker - РИА Новости, 04.05.2022
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Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker
Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker - РИА Новости, 04.05.2022
Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker
Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:38
2022-05-04T14:38
в мире
клаус йоханнис
румыния
сша
украина
нато
f-35
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35."Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, информирующее сенаторов и депутатов об одобрении ввода, дислокации и действий американского батальона Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне, а также о вводе отряда американских истребителей-бомбардировщиков F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса", - сообщает портал Stiri pe surse.В документе отмечается, что эскалация напряженности и "массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе" влияют на международную безопасность и стабильность. Поэтому Румыния решила принять меры по укреплению своей оборонной способности.Йоханнис пояснил, что после анализа Альянсом ситуации с безопасностью в регионе, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было принято решение о дислокации в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО. Воздушное наблюдение будут вести самолеты США, Италии и Германии. Также Румыния планирует дислокацию на румынской территории части сил, принадлежащих США, в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану.
https://ria.ru/20220502/gaz-1786595799.html
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в мире, клаус йоханнис, румыния, сша, украина, нато, f-35
14:38 04.05.2022
 
Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker

Президент Йоханнис одобрил ввод в Румынию американского батальона Stryker и отряда F-35

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35.
"Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, информирующее сенаторов и депутатов об одобрении ввода, дислокации и действий американского батальона Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне, а также о вводе отряда американских истребителей-бомбардировщиков F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса", - сообщает портал Stiri pe surse.
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В документе отмечается, что эскалация напряженности и "массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе" влияют на международную безопасность и стабильность. Поэтому Румыния решила принять меры по укреплению своей оборонной способности.
Йоханнис пояснил, что после анализа Альянсом ситуации с безопасностью в регионе, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было принято решение о дислокации в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО. Воздушное наблюдение будут вести самолеты США, Италии и Германии. Также Румыния планирует дислокацию на румынской территории части сил, принадлежащих США, в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану.
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В миреКлаус ЙоханнисРумынияСШАУкраинаНАТОF-35
 
 
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