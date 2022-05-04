Президент Румынии одобрил ввод в страну американского батальона Stryker
Президент Йоханнис одобрил ввод в Румынию американского батальона Stryker и отряда F-35
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис уведомил парламент, что одобрил ввод в страну американского батальона Stryker для выполнения задач НАТО в области обороны, а также отряда истребителей F-35.
"Пленарное заседание парламента приняло к сведению письмо президента Клауса Йоханниса, информирующее сенаторов и депутатов об одобрении ввода, дислокации и действий американского батальона Stryker в Румынии для выполнения задач НАТО по сдерживанию и обороне, а также о вводе отряда американских истребителей-бомбардировщиков F-35 для обеспечения усиления возможностей ПВО Североатлантического альянса", - сообщает портал Stiri pe surse.
В документе отмечается, что эскалация напряженности и "массированное усиление российского военного присутствия вблизи Украины и в Черноморском регионе" влияют на международную безопасность и стабильность. Поэтому Румыния решила принять меры по укреплению своей оборонной способности.
Йоханнис пояснил, что после анализа Альянсом ситуации с безопасностью в регионе, по предложению премьер-министра и после консультации с Высшим советом национальной обороны, было принято решение о дислокации в Черном море для выполнения задач по повышению бдительности в составе корабельного компонента (eVA) корабельной группировки в составе постоянной боевой группы НАТО. Воздушное наблюдение будут вести самолеты США, Италии и Германии. Также Румыния планирует дислокацию на румынской территории части сил, принадлежащих США, в гарнизонах Бузэу, Смырдан, Констанца и на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану.