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Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля - РИА Новости, 04.05.2022
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T01:15
2022-05-04T01:15
2022-05-04T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
павел веревкин
центральный банк рф (цб рф)
алор брокер
рубль
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту может лишь сокращение мер валютного контроля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Веревкин.Кроме того, Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, а спрос среди населения тоже невысок. Поэтому в первой половине мая укрепление рубля продолжится — не исключено, что мы увидим курс в районе 68 рублей за доллар, пояснил Веревкин.Ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля, заключил он.
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экономика, россия, павел веревкин, центральный банк рф (цб рф), алор брокер, рубль
01:15 04.05.2022 (обновлено: 10:21 04.05.2022)
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
Инвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроля