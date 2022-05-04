https://ria.ru/20220504/rubl-1786599470.html

Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля

Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля - РИА Новости, 04.05.2022

Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля

Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T01:15

2022-05-04T01:15

2022-05-04T10:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

павел веревкин

центральный банк рф (цб рф)

алор брокер

рубль

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту может лишь сокращение мер валютного контроля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Веревкин.Кроме того, Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, а спрос среди населения тоже невысок. Поэтому в первой половине мая укрепление рубля продолжится — не исключено, что мы увидим курс в районе 68 рублей за доллар, пояснил Веревкин.Ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля, заключил он.

https://ria.ru/20220430/rubl-1786288337.html

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экономика, россия, павел веревкин, центральный банк рф (цб рф), алор брокер, рубль