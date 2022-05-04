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Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля - РИА Новости, 04.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220504/rubl-1786599470.html
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля - РИА Новости, 04.05.2022
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля
Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T01:15
2022-05-04T10:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
павел веревкин
центральный банк рф (цб рф)
алор брокер
рубль
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту может лишь сокращение мер валютного контроля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Веревкин.Кроме того, Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, а спрос среди населения тоже невысок. Поэтому в первой половине мая укрепление рубля продолжится — не исключено, что мы увидим курс в районе 68 рублей за доллар, пояснил Веревкин.Ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля, заключил он.
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экономика, россия, павел веревкин, центральный банк рф (цб рф), алор брокер, рубль
01:15 04.05.2022 (обновлено: 10:21 04.05.2022)
 
Инвестстратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля

Инвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты России
Монеты России - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Политика Банка России по снижению ключевой ставки не возымеет желаемого эффекта на курс рубля — сейчас масса драйверов для его укрепления. Ослабить нацвалюту может лишь сокращение мер валютного контроля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Веревкин.
"Укрепление рубля связано со структурными изменениями в балансе спроса и предложения. С одной стороны, у нас явное снижение спроса на доллар в связи с обвальным падением импорта из-за санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний", — отметил эксперт.
Кроме того, Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, а спрос среди населения тоже невысок. Поэтому в первой половине мая укрепление рубля продолжится — не исключено, что мы увидим курс в районе 68 рублей за доллар, пояснил Веревкин.
Ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля, заключил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияПавел ВеревкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алор брокерРубль
 
 
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