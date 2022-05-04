https://ria.ru/20220504/rozysk-1786773245.html

МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*

МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* - РИА Новости, 04.05.2022

МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*

МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:46

2022-05-04T12:46

2022-05-04T13:47

россия

вооруженные силы рф

александр невзоров

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

общество

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В марте на Невзорова* завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России. По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram* (запрещенная в России экстремистская социальная сеть) и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК тогда добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/inoagenty-1785020808.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, александр невзоров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество