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МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* - РИА Новости, 04.05.2022
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МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* - РИА Новости, 04.05.2022
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*
МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:46
2022-05-04T13:47
россия
вооруженные силы рф
александр невзоров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В марте на Невзорова* завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России. По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram* (запрещенная в России экстремистская социальная сеть) и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК тогда добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, вооруженные силы рф, александр невзоров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество
12:46 04.05.2022 (обновлено: 13:47 04.05.2022)
 
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*

МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

© Фото : Лидия НевзороваЖурналист Александр Невзоров
Журналист Александр Невзоров - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Лидия Невзорова
Журналист Александр Невзоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 21:10В России
В список иноагентов попали Александр Невзоров и Алексей Венедиктов
В марте на Невзорова* завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России. По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram* (запрещенная в России экстремистская социальная сеть) и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК тогда добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.
Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияВооруженные силы РФАлександр НевзоровМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияОбщество
 
 
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