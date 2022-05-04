https://ria.ru/20220504/rozysk-1786773245.html
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова* - РИА Новости, 04.05.2022
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*
МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:46
2022-05-04T12:46
2022-05-04T13:47
россия
вооруженные силы рф
александр невзоров
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
общество
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова*, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В марте на Невзорова* завели уголовное дело по статье о распространении фейков о ВС России. По данным следствия, он 9 марта опубликовал в Instagram* (запрещенная в России экстремистская социальная сеть) и 19 марта на канале в YouTube ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, были украинские СМИ. В СК тогда добавили, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова*.Минюст России 22 апреля внес Невзорова* в реестр СМИ-иноагентов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/inoagenty-1785020808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, александр невзоров, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, общество
12:46 04.05.2022 (обновлено: 13:47 04.05.2022)
МВД объявило в розыск журналиста Невзорова*
МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова