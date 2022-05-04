https://ria.ru/20220504/rosaviatsiya-1786796661.html

График работы аэропортов в Москве изменят из-за репетиции парада Победы

График работы аэропортов в Москве изменят из-за репетиции парада Победы - РИА Новости, 04.05.2022

График работы аэропортов в Москве изменят из-за репетиции парада Победы

При подготовке к проведению воздушной части парада Победы, который состоится 9 мая 2022 года, оперативными органами Единой системы Организации воздушного... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:25

2022-05-04T14:25

2022-05-04T14:25

туризм

туризм

россия

раменский

санкт-петербург

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

день победы

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. При подготовке к проведению воздушной части парада Победы, который состоится 9 мая 2022 года, оперативными органами Единой системы Организации воздушного движения РФ будут введены ограничений в воздушном пространстве, сообщается на сайте Росавиации.Для проведения тренировок установят временный режим использования воздушного пространства на 4 (резервные даты — 5, 6), и 7 мая. Такие же ограничения распространятся на сам период парада 9 мая, в котором предполагается участие 77 воздушных судов Минобороны РФ.В этот период власти ограничат работу аэропортов Шереметьево — с 10:40 до 11:05, Домодедово, Раменское и Остафьево — с 10:55 до 11:20, Внуково — с 10:50 до 11:15. Также изменения коснутся деятельности калужского аэропорта Грабцево (Калуга) — с 09:40 до 10:40.Проведение воздушных парадов, посвященных 77-й годовщине Победы, запланировано также в Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Хабаровске. Во всех случаях власти обещают обеспечить безопасность движения и обещают, что вводимые ограничения на работу региональных аэропортов практически не повлияют.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

россия

раменский

санкт-петербург

мурманск

калининград

хабаровск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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