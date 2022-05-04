https://ria.ru/20220504/roddom-1786870234.html

В Волчанске в Харьковской области при поддержке России заработал роддом

В Волчанске в Харьковской области при поддержке России заработал роддом - РИА Новости, 04.05.2022

В Волчанске в Харьковской области при поддержке России заработал роддом

В городе Волчанск Харьковской области при поддержке России заработало родильное отделение в местной больнице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:13

2022-05-04T19:13

2022-05-04T20:49

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ВОЛЧАНСК (Харьковская область), 4 мая - РИА Новости. В городе Волчанск Харьковской области при поддержке России заработало родильное отделение в местной больнице, передает корреспондент РИА Новости.С 24 февраля здесь появились на свет 36 малышей - 22 мальчика и 14 девочек.Россия полностью обеспечивает работу генератора больницы, а также предоставляет необходимое питание. В ближайшее время дети до двух лет будут направлены на полное бесплатное обследование в Белгород.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220504/lekarstva-1786817292.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр