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Министра обороны Испании критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой - РИА Новости, 04.05.2022
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Министра обороны Испании критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой
Министра обороны Испании критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой - РИА Новости, 04.05.2022
Министра обороны Испании критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой
Министр обороны Испании Маргарита Роблес подверглась критике со стороны депутатов за то, что в ходе своего выступления в парламенте не пожелала затрагивать... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T15:09
2022-05-04T15:09
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МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес подверглась критике со стороны депутатов за то, что в ходе своего выступления в парламенте не пожелала затрагивать скандал с прослушиванием при помощи программы Pegasus.В своей речи перед депутатами Роблес сказала, что гордится сотрудниками Национального разведывательного центра, но ни словом не обмолвилась о том, что они прослушивали телефоны целого ряда политиков."Большинство из нас ожидало, что в разгар скандала с Pegasus Вы что-то о нем скажете, но Вы говорили о другом", - заявил депутат Хон Иньярриту от баскской партии EH Bildu.Он также отметил, что жертвой прослушивания со стороны спецслужб стала и сама министр Роблес.В свою очередь, представительница каталонской партии "Кандидатура народного единства" Мирейа Веи поинтересовалась, "как судьи будут оправдывать тот факт, что они дали разрешение на прослушивание людей на том лишь основании, что они выступают за независимость (Каталонии)".Ранее экспертная группа Citizen Lab при университете Торонто (Канада) сообщила, что испанские власти осуществляли прослушивание мобильных устройств более 60 сторонников независимости Каталонии и Страны басков при помощи программы Pegasus.Эта программа, разработанная израильской компанией NOS Group, продается только государствам и используется для слежения за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.Испанская газета El País со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что Национальный разведывательный центр (CNI) Испании действительно вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, при помощи программы Pegasus.Позднее стало известно, что спецслужбы также прослушивали премьер-министра Испании Санчеса, министра обороны Роблес и некоторых других испанских политиков.
https://ria.ru/20220503/ispaniya-1786654459.html
https://ria.ru/20220503/kataloniya-1786651623.html
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в мире, технологии, испания, каталония, торонто
15:09 04.05.2022
 
Министра обороны Испании критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой

Министра обороны Испании Роблес критикуют за отказ обсуждать скандал с прослушкой Pegasus

© Fotolia / flairimagesВиды Испании
Виды Испании - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Fotolia / flairimages
Виды Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 4 мая – РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес подверглась критике со стороны депутатов за то, что в ходе своего выступления в парламенте не пожелала затрагивать скандал с прослушиванием при помощи программы Pegasus.
В своей речи перед депутатами Роблес сказала, что гордится сотрудниками Национального разведывательного центра, но ни словом не обмолвилась о том, что они прослушивали телефоны целого ряда политиков.
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"Большинство из нас ожидало, что в разгар скандала с Pegasus Вы что-то о нем скажете, но Вы говорили о другом", - заявил депутат Хон Иньярриту от баскской партии EH Bildu.
Он также отметил, что жертвой прослушивания со стороны спецслужб стала и сама министр Роблес.
В свою очередь, представительница каталонской партии "Кандидатура народного единства" Мирейа Веи поинтересовалась, "как судьи будут оправдывать тот факт, что они дали разрешение на прослушивание людей на том лишь основании, что они выступают за независимость (Каталонии)".
Ранее экспертная группа Citizen Lab при университете Торонто (Канада) сообщила, что испанские власти осуществляли прослушивание мобильных устройств более 60 сторонников независимости Каталонии и Страны басков при помощи программы Pegasus.
Эта программа, разработанная израильской компанией NOS Group, продается только государствам и используется для слежения за лицами, подозреваемыми в связях с преступным миром и террористическими организациями. Pegasus позволяет не только перехватывать разговоры по мобильной связи, но и дает возможность доступа к хранящейся на телефонах информации и даже к их камерам и микрофонам.
Испанская газета El País со ссылкой на собственные источники сообщала о том, что Национальный разведывательный центр (CNI) Испании действительно вел индивидуальную слежку за отдельными каталонскими политиками, выступавшими за независимость региона, при помощи программы Pegasus.
Позднее стало известно, что спецслужбы также прослушивали премьер-министра Испании Санчеса, министра обороны Роблес и некоторых других испанских политиков.
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