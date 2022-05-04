https://ria.ru/20220504/rkn-1786882527.html

РКН потребовал от Youtube разблокировать "Первый российский телеканал"

РКН потребовал от Youtube разблокировать "Первый российский телеканал" - РИА Новости, 04.05.2022

РКН потребовал от Youtube разблокировать "Первый российский телеканал"

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к Youtube-каналу "Первого российского национального телеканала", сообщает ведомство. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:04

2022-05-04T21:04

2022-05-04T21:04

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

санкции в отношении россии

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к Youtube-каналу "Первого российского национального телеканала", сообщает ведомство.Отмечается, что подобные ограничительные меры, принятые администрацией видеохостинга в отношении российских СМИ, в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Роскомнадзор считает недопустимой блокировку указанного аккаунта и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер.Также ведомство напомнило, что всего с апреля 2020 года Роскомнадзором выявлено свыше 60 подобных актов цензуры в отношении Youtube-каналов российских СМИ, общественных, политических деятелей и организаций.По информации ведомства, Google систематически игнорирует требования российского законодательства, дискриминирует российские СМИ, не удаляет противоправный контент, а также не исполняет закон о приземлении. В общей сложности на Google судом по искам Роскомнадзора наложены штрафы на более чем 7 миллиардов рублей.Также в отношении компании и ее информационных ресурсов введены меры в виде информирования поисковыми системами пользователей о нарушении Google российского законодательства и запрет на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов в качестве объектов рекламирования.

https://ria.ru/20220425/inoagent-1785337127.html

https://ria.ru/20220425/smi-1785268338.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), санкции в отношении россии, общество