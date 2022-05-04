07:35 04.05.2022 (обновлено: 10:17 04.05.2022)
Южным регионам не место в составе Украины, заявил экс-депутат Рады
Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе Украины
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе украинского государства, так они всегда исторически принадлежали и тяготели к России.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
"Киевский режим уже никогда не вернет под свой нацистский контроль Херсонскую область. По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России", — сказал Журавко РИА Новости.
По его мнению, будущее южных регионов — в экономической и политической интеграции с Россией.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.