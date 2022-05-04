https://ria.ru/20220504/regiony-1786711390.html

Южным регионам не место в составе Украины, заявил экс-депутат Рады

Южным регионам не место в составе Украины, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 04.05.2022

Южным регионам не место в составе Украины, заявил экс-депутат Рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе украинского государства, так они всегда исторически... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T07:35

2022-05-04T07:35

2022-05-04T10:17

алексей журавко

в мире

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил, что южным регионам не место в составе украинского государства, так они всегда исторически принадлежали и тяготели к России.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.По его мнению, будущее южных регионов — в экономической и политической интеграции с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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алексей журавко, в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, верховная рада украины, симферополь, республика крым