13:51 04.05.2022 (обновлено: 14:51 04.05.2022)
В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле
Папа Франциск некорректно изложил детали разговора с патриархом Кириллом, заявили в РПЦ
© РИА Новости / Игорь Палкин / Перейти в фотобанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Папа римский Франциск был некорректен в изложении деталей разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявили в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
Переговоры предстоятеля РПЦ с папой и главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби состоялись в режиме онлайн 16 марта. На них обсуждались проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований и роль христиан в поисках мира на Украине.
"Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время", — говорится в разъяснении ОВЦС.
Накануне папа Франциск заявил в интервью Corriere della Sera, что патриарх Кирилл во время их онлайн-встречи "с бумагой в руке зачитал оправдания" по поводу спецоперации на Украине.
В ОВЦС пояснили, что патриарх рассказал папе, что украинский конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане, которые привели к госперевороту. Особо внимание предстоятель РПЦ уделил событиям в Одессе, так как этот ужасающий урок повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права. Кроме того, патриарх напомнил о нарушенном НАТО обещании не продвигаться на восток, а также предложил поставить вопрос о том, как Церкви могут повлиять на положение дел, содействовать укреплению мира и помочь избежать эскалации.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.