https://ria.ru/20220504/razgovor-1786792621.html

В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле

В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле - РИА Новости, 04.05.2022

В РПЦ отреагировали на слова папы Франциска о патриархе Кирилле

Папа римский Франциск был некорректен в изложении деталей разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявили в Отделе внешних церковных связей... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:51

2022-05-04T13:51

2022-05-04T14:51

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

англия

одесса

отдел внешних церковных связей московского патриархата

римско-католическая церковь

нато

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Папа римский Франциск был некорректен в изложении деталей разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявили в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата.Переговоры предстоятеля РПЦ с папой и главой Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби состоялись в режиме онлайн 16 марта. На них обсуждались проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований и роль христиан в поисках мира на Украине."Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время", — говорится в разъяснении ОВЦС.Накануне папа Франциск заявил в интервью Corriere della Sera, что патриарх Кирилл во время их онлайн-встречи "с бумагой в руке зачитал оправдания" по поводу спецоперации на Украине.В ОВЦС пояснили, что патриарх рассказал папе, что украинский конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане, которые привели к госперевороту. Особо внимание предстоятель РПЦ уделил событиям в Одессе, так как этот ужасающий урок повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права. Кроме того, патриарх напомнил о нарушенном НАТО обещании не продвигаться на восток, а также предложил поставить вопрос о том, как Церкви могут повлиять на положение дел, содействовать укреплению мира и помочь избежать эскалации.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/religiya-1786621566.html

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778509039.html

украина

англия

одесса

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франциск (хорхе марио бергольо), украина, англия, одесса, отдел внешних церковных связей московского патриархата, римско-католическая церковь, нато