https://ria.ru/20220504/ravvin-1786755889.html

Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца

Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца - РИА Новости, 04.05.2022

Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:02

2022-05-04T12:02

2022-05-04T12:02

общество

россия

израиль

снг

пинхас гольдшмидт

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он нуждается в уходе.Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде Гольдшмидта из России. Как сообщили РИА Новости в среду в московской еврейской религиозной общине, раввин находится в Израиле."Настоящим обращением я бы хотел сообщить вам, что ввиду болезни и госпитализации моего отца я должен находиться рядом с ним… В связи с этим, к моему глубокому сожалению, сейчас я не имею возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина московской еврейской религиозной общины и находиться в нашей синагоге в Москве", - говорится в официальном обращении Гольдшмидта.Он также отметил, что временно назначает исполняющим его обязанности раввина Давида Юшуваева. Гольдшмидт добавил, что продолжит занимать должность председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии.

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израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, израиль, снг, пинхас гольдшмидт