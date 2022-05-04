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Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца
Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца - РИА Новости, 04.05.2022
Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:02
2022-05-04T12:02
2022-05-04T12:02
общество
россия
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт сообщил, что не может находиться в российской столице из-за того, что его отца госпитализировали в Израиле, и он нуждается в уходе.Ранее в СМИ появились сообщения об отъезде Гольдшмидта из России. Как сообщили РИА Новости в среду в московской еврейской религиозной общине, раввин находится в Израиле."Настоящим обращением я бы хотел сообщить вам, что ввиду болезни и госпитализации моего отца я должен находиться рядом с ним… В связи с этим, к моему глубокому сожалению, сейчас я не имею возможности в полной мере выполнять свои обязанности главного раввина московской еврейской религиозной общины и находиться в нашей синагоге в Москве", - говорится в официальном обращении Гольдшмидта.Он также отметил, что временно назначает исполняющим его обязанности раввина Давида Юшуваева. Гольдшмидт добавил, что продолжит занимать должность председателя Раввинского суда стран СНГ и Балтии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, израиль, снг, пинхас гольдшмидт
Главный раввин Москвы объяснил свой отъезд из России болезнью отца
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмит объяснил свой отъезд из России болезнью отца