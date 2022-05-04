https://ria.ru/20220504/radcliffe-1786862216.html

Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте

Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте - РИА Новости, 04.05.2022

Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте

В Сети появился тизер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, пишет Variety. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:05

2022-05-04T19:05

2022-05-04T19:05

культура

новости культуры

кино и сериалы

дэниел рэдклифф

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786821255_176:0:1113:527_1920x0_80_0_0_444a5543d258dfb72a4d7a2c6939a883.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился тизер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, пишет Variety. В картине рассказывается о музыканте-пародисте — Странном Эле Янковиче. Он стал известен благодаря своим пародиям на клипы звезд. На его счету пять премий "Грэмми", и он самый продаваемый исполнитель комедийных композиций всех времен. Звезду "Гарри Поттера" в образе Янковича узнать трудно. С усами, вьющимися волосам и оголенным торсом — таким в трейлере предстал британский актер. Впрочем, с образом "мальчика, который выжил" Рэдклифф пытается порвать уже давно. Кажется, готов к любым трудностям. Например, в картине "Человек — швейцарский нож" (2016) его персонаж — весьма разговорчивый труп.Сценарий предстоящего байопика писал сам Янкович и Эрик Аппель. Последний также стал режиссером фильма. Лента выйдет осенью 2022 года на стриминговом сервисе The Roku Channel.

https://ria.ru/20220430/trailer-1786124996.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, дэниел рэдклифф, знаменитости, звезды