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Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте - РИА Новости, 04.05.2022
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Культура
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Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте
Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте - РИА Новости, 04.05.2022
Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте
В Сети появился тизер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, пишет Variety. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:05
2022-05-04T19:05
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился тизер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, пишет Variety. В картине рассказывается о музыканте-пародисте — Странном Эле Янковиче. Он стал известен благодаря своим пародиям на клипы звезд. На его счету пять премий "Грэмми", и он самый продаваемый исполнитель комедийных композиций всех времен. Звезду "Гарри Поттера" в образе Янковича узнать трудно. С усами, вьющимися волосам и оголенным торсом — таким в трейлере предстал британский актер. Впрочем, с образом "мальчика, который выжил" Рэдклифф пытается порвать уже давно. Кажется, готов к любым трудностям. Например, в картине "Человек — швейцарский нож" (2016) его персонаж — весьма разговорчивый труп.Сценарий предстоящего байопика писал сам Янкович и Эрик Аппель. Последний также стал режиссером фильма. Лента выйдет осенью 2022 года на стриминговом сервисе The Roku Channel.
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новости культуры, кино и сериалы, дэниел рэдклифф, знаменитости, звезды
19:05 04.05.2022
 
Рэдклифф перевоплотился в Странного Эла Янковича в байопике о пародисте

Вышел тизер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Рэдклиффом в главной роли

© Alyankovic/Youtube"История Странного Эла Янковича"
История Странного Эла Янковича
© Alyankovic/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Сети появился тизер фильма "Странный: История Эла Янковича" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли, пишет Variety.
В картине рассказывается о музыканте-пародисте — Странном Эле Янковиче. Он стал известен благодаря своим пародиям на клипы звезд. На его счету пять премий "Грэмми", и он самый продаваемый исполнитель комедийных композиций всех времен.
Звезду "Гарри Поттера" в образе Янковича узнать трудно. С усами, вьющимися волосам и оголенным торсом — таким в трейлере предстал британский актер. Впрочем, с образом "мальчика, который выжил" Рэдклифф пытается порвать уже давно. Кажется, готов к любым трудностям. Например, в картине "Человек — швейцарский нож" (2016) его персонаж — весьма разговорчивый труп.
Сценарий предстоящего байопика писал сам Янкович и Эрик Аппель. Последний также стал режиссером фильма.
Лента выйдет осенью 2022 года на стриминговом сервисе The Roku Channel.
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