https://ria.ru/20220504/rabota-1786797633.html

В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства

В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 04.05.2022

В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства

Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:03

2022-05-04T14:03

2022-05-04T14:10

общество

работа

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 миллиона вакансий", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда", - добавил министр."При этом мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют сведения в Пенсионный фонд. И мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое, и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, работа, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)