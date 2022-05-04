https://ria.ru/20220504/rabota-1786797633.html
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 04.05.2022
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства
Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:03
2022-05-04T14:03
2022-05-04T14:10
общество
работа
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_291:0:3071:1564_1920x0_80_0_0_d2dcf0c07c9c1e6c866970d9d2daf02c.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 миллиона вакансий", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда", - добавил министр."При этом мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют сведения в Пенсионный фонд. И мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое, и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_63:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_034266f7ab8d2eba3b31c9c8ff3caf74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, работа, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
14:03 04.05.2022 (обновлено: 14:10 04.05.2022)
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства
Глава Минтруда Котяков: россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 миллиона вакансий", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда", - добавил министр.
"При этом мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют сведения в Пенсионный фонд. И мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое, и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.