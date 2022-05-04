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В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 04.05.2022
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В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства - РИА Новости, 04.05.2022
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства
Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:03
2022-05-04T14:10
общество
работа
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 миллиона вакансий", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда", - добавил министр."При этом мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют сведения в Пенсионный фонд. И мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое, и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html
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общество, работа, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
14:03 04.05.2022 (обновлено: 14:10 04.05.2022)
 
В России доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства

Глава Минтруда Котяков: россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россиянам доступны около 1,9 миллиона вакансий для трудоустройства, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Если мы обратимся к центрам занятости, то около 675 тысяч наших граждан зарегистрированы как безработные, находятся на учете в центрах занятости. Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 миллиона вакансий", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Это достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства и, скажем так, реагировать на те вызовы, с которыми сталкивается рынок труда", - добавил министр.
"При этом мы развернули оперативный мониторинг на основании данных компаний, которые предоставляют сведения в Пенсионный фонд. И мы видим, что у нас порядка 98 тысяч наших граждан находятся в простое, и около 110 тысяч граждан находятся в формате неполной занятости на этих предприятиях", - сказал Котяков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
13:57
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
 
ОбществоРаботаАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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