https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html

Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом

Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом - РИА Новости, 04.05.2022

Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом

Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:57

2022-05-04T13:57

2022-05-04T14:24

владимир путин

рынок труда

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду глава государства встретился с министром труда Антоном Котяковым."Поддержка рынка труда в нынешних условиях - одно из основных направлений нашей совместной работы с правительством", - сказал Путин.Президент отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.Он также попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.

https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html

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владимир путин, рынок труда, россия, правительство рф, общество