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Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом - РИА Новости, 04.05.2022
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Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом - РИА Новости, 04.05.2022
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:57
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владимир путин
рынок труда
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду глава государства встретился с министром труда Антоном Котяковым."Поддержка рынка труда в нынешних условиях - одно из основных направлений нашей совместной работы с правительством", - сказал Путин.Президент отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.Он также попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.
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владимир путин, рынок труда, россия, правительство рф, общество
13:57 04.05.2022 (обновлено: 14:24 04.05.2022)
 
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом

Путин: правительство считает поддержку рынка труда одним из своих приоритетов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства встретился с министром труда Антоном Котяковым.
"Поддержка рынка труда в нынешних условиях - одно из основных направлений нашей совместной работы с правительством", - сказал Путин.
Президент отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.
Он также попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.
Посетительница ярмарки вакансий для ищущих или желающих сменить работу граждан в парке Горкинско-Ометьевский лес города Казани - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
14:10
Минтруд уделяет молодежи особое внимание, заявил Котяков
 
Владимир ПутинРынок трудаРоссияПравительство РФОбщество
 
 
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