https://ria.ru/20220504/putin-1786794944.html
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом - РИА Новости, 04.05.2022
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:57
2022-05-04T13:57
2022-05-04T14:24
владимир путин
рынок труда
россия
правительство рф
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду глава государства встретился с министром труда Антоном Котяковым."Поддержка рынка труда в нынешних условиях - одно из основных направлений нашей совместной работы с правительством", - сказал Путин.Президент отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.Он также попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.
https://ria.ru/20220504/trud-1786800567.html
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владимир путин, рынок труда, россия, правительство рф, общество
13:57 04.05.2022 (обновлено: 14:24 04.05.2022)
Путин: правительство считает поддержку рынка труда своим приоритетом
Путин: правительство считает поддержку рынка труда одним из своих приоритетов
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Поддержка рынка труда в России - одно из основных направлений деятельности правительства в нынешних условиях, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства встретился с министром труда Антоном Котяковым
.
"Поддержка рынка труда в нынешних условиях - одно из основных направлений нашей совместной работы с правительством", - сказал Путин.
Президент отметил, что все эти мероприятия по сути начались еще во время пандемии коронавируса и тех вызовов, с которыми пришлось столкнуться.
Он также попросил главу Минтруда озвучить прогноз по состоянию рынка труда и меры поддержки занятости и отдельных категорий граждан.