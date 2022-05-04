https://ria.ru/20220504/putin-1786785351.html

Путин встретится с главой Минтруда

Путин встретится с главой Минтруда - РИА Новости, 04.05.2022

Путин встретится с главой Минтруда

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым, который доложит о мерах по поддержанию рынка занятости, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T13:28

2022-05-04T13:28

2022-05-04T13:28

политика

антон котяков

владимир путин

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым, который доложит о мерах по поддержанию рынка занятости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Глава государства имеет в виду сегодня пригласить на беседу Антона Котякова, министра труда и социальной защиты, с докладом о мерах, которые принимаются для поддержания в нормальном состоянии рынка занятости", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220317/rabota-1778713821.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

политика, антон котяков, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дмитрий песков, россия