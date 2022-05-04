https://ria.ru/20220504/putin-1786785351.html
Путин встретится с главой Минтруда
Путин встретится с главой Минтруда - РИА Новости, 04.05.2022
Путин встретится с главой Минтруда
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым, который доложит о мерах по поддержанию рынка занятости, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:28
2022-05-04T13:28
2022-05-04T13:28
политика
антон котяков
владимир путин
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Минтруда Антоном Котяковым, который доложит о мерах по поддержанию рынка занятости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Глава государства имеет в виду сегодня пригласить на беседу Антона Котякова, министра труда и социальной защиты, с докладом о мерах, которые принимаются для поддержания в нормальном состоянии рынка занятости", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220317/rabota-1778713821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, антон котяков, владимир путин, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), дмитрий песков, россия
Путин встретится с главой Минтруда
Глава Минтруда Котяков доложит президенту Путину о мерах поддержания рынка занятости